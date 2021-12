La Francia chiude una moschea per 6 mesi: "Imam incitava all'odio contro gay e donne"

La prefettura dell'Oise, in Francia, ha ordinato la chiusura per 6 mesi della Grande Moschea di Beauvais, cittadina a un centinaio di chilometri da Parigi. La misura è stata decisa in seguito alle accuse mosse a un iman della struttura, che, secondo il ministero degli Interni, avrebbe incitato nei suoi sermoni all'odio contro "cristiani, gay e ebrei" e facendo "apologia della jihad". Verificata l'attendibilità delle accuse, in base alle quali Parigi aveva comunicato l'avvio di una procedura il 14 dicembre scorso, il prefetto ha autorizzato la sanzione amministrativa, in linea con la discussa legge sul separatismo voluta dal presidente Emmanuel Macron.

Il separatismo religioso

Questa legge prevede una serie di misure volte a contrastare l'odio religioso e pratiche considerate contrarie ai principi repubblicani. Diversi esponenti della comunità musulmana, però, hanno contestato il provvedimento, ritenendolo uno strumento di ingerenza da parte dello Stato. Il caso di Beauvais ha rinfocolato tali proteste. L'avvocato dell'associazione "Espoir et Fraternité", che gestisce la moschea, Samim Bolaky, ha dichiarato all'agenzia Afp di aver presentato ricorso al tribunale amministrativo di Amiens contro la decisione della prefettura. Secondo Bolaky, l'iman sarebbe stato solo un ospite occasione della moschea, e i suoi sermoni sarebbero stati decontestualizzati.

"Nessun problema di contestualizzazione", ribatte il prefetto Corinne Orzechowski. "Da diversi mesi un imam di questa moschea predica che le leggi religiose hanno la priorità sulle leggi della Repubblica - spiega il prefetto - Inoltre, i suoi sermoni giustificavano la jihad, cosa che può essere vista come un appello al terrorismo, e contenevano osservazioni discriminatorie contro gli omosessuali e le donne. I funzionari della moschea non possono fingere di ignorarlo", conclude il prefetto.