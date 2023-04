La Francia blinda il confine con l'Italia: 150 poliziotti in più per fermare i migranti

La premier francese Elisabeth Borne ha annunciato l'invio di 150 poliziotti supplementari al confine con l'Italia. Il rafforzamento degli agenti di frontiera servirà a contrastare l'immigrazione clandestina. Ma anche a rassicurare l'elettorato transalpino, dato che il governo è stato costretto a rinviare in autunno il progetto di legge sull'immigrazione voluto da Emmanuel Macron.

L'invio dei poliziotti aggiuntivi a Ventimiglia, e in generale sulla frontiera delle Alpi marittime, avverrà "la settimana prossima" per far fronte "all'aumento della pressione migratoria alle frontiere italiane". L'aumento degli sbarchi dei migranti provenienti dal Nord Africa, spinti dalla crisi in Tunisia, è sulle prime pagine anche dei quotidiani francesi, e il timore, sollevato soprattutto dalla destra, è che questi flussi si risolvano in un aumento dei clandestini anche in Francia.

Di fatto, il rafforzamento della frontiera con l'Italia è l'unica azione concreta presa nell'immediato dal governo di Parigi. Il ddl sull'immigrazione voluto da Macron non è stato presentato prima dell'estate, come previsto, ma rinviato all'autunno. Il motivo, come ammesso da Borne, è la mancanza di una maggioranza in Parlamento: le forze che appoggiano il presidente sono in minoranza, e il braccio di ferro sulla riforma delle pensioni ha isolato ancora di più Macron e il suo esecutivo. "Oggi - ha riconosciuto Borne - non c'è una maggioranza per votare un testo del genere, come ho potuto verificare ieri parlando con i vertici dei repubblicani", ossia il partito moderato di centrodestra.