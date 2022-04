La Francia al voto: tra Macron e Le Pen potrebbe vincere l'astensione

Le urne potranno consegnare alla storia il primo presidente a ottenere un secondo mandato dai tempi di Jacques Chirac. O la prima donna a capo dell'Eliseo in tutta la storia repubblicana. Ma potrebbero anche passare agni annali per il record di astensione, superando il precedente primato, quello del 1969, quando il 31% dei francesi aventi diritto non scelse né Georges Pompidou, né Alain Poher. All'epoca, a disertare le urne furono gli elettori di sinistra. Oggi, sono a loro che Emmanuel Macron e Marine Le Pen hanno di fatto rivolto le loro attenzione all'indomani del primo turno.

Le Pen ha promesso di proteggere i più vulnerabili, mentre Macron ha fatto una brusca svolta a sinistra, impegnandosi a mettere l'ecologia al centro della sua azione. Il leader della sinistra radicale, Jean-Luc Mélenchon, ha fatto intendere la sua preferenza per il presidente uscente, invitando i suoi elettori a non consegnare neppure un voto alla candidata del Rassemblement national. Ma i suoi sostenitori stavolta appaiono più indecisi di 5 anni fa, quando si trovarono a fare la stessa scelta: secondo una recente rilevazione, un elettore su cinque di Mélenchon era intenzionato a votare Le Pen. Mentre la metà era orientato a disertare le urne. Nel 2017, Macron trionfò con il 66% dei voti, ma oggi il margine sembra decisamente più ridotto. E gli indecisi di sinistra potrebbero essere determinanti.

Mélenchon, dal canto suo, ha messo nel mirino la poltrona di primo ministro. A giugno ci saranno le elezioni legislative, e stavolta quello che i francesi chiamano "terzo turno" potrebbe riservare molte sorprese, consegnando un governo con una maggioranza diversa rispetto a quella del presidente. Sia nel caso di vittoria di Macron, sia nell'eventualità di uno storico successo di Le Pen. Certo, la vittoria della leader dell'estrema destra aprirebbe scenari ben più complessi, tanto più visti i suoi legami con Vladimir Putin e le sue posizioni sull'Unione europea. Bruxelles guarda con apprensione a quanto succederà oggi in Francia. Matteo Salvini e Viktor Orban, invece, attendono di capire se il loro progetto di una nuova destra europea potrà contare anche sull'Eliseo.