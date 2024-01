Francia: il nuovo premier è Gabriel Attal

Il ministro dell'Istruzione, Gabriel Attal, è stato nominato primo ministro in Francia. Sostituisce Elisabeth Borne, che si è dimessa ieri. Attal, 34 anni, diventa il più giovane primo ministro della V Repubblica in Francia.

"Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla vostra energia e sul vostro impegno per mettere in opera il progetto di rigenerazione che ho annunciato" ha fatto sapere il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron in un tweet.

Cher @GabrielAttal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j’ai annoncé. Dans la fidélité à l’esprit de 2017 : dépassement et audace. Au service de la Nation et des Français. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 9, 2024

Le dimissioni della prima ministra francese sono arrivate nella serata di ieri. Borne ha sottolineato come sia "più necessario che mai continuare le riforme" perseguite dal governo. "Volevo dirvi quanto mi sia appassionata a questa missione", ha scritto, aggiungendo di essere stata "guidata dalla costante preoccupazione, che condividiamo, di raggiungere risultati rapidi e tangibili per i nostri concittadini".

Emmanuel Macron ha ringraziato l'ormai ex premier con un tweet su "X"."Il vostro lavoro al servizio della nostra Nazione è stato ogni giorno esemplare - si legge -. Avete realizzato il nostro progetto con il coraggio, l'impegno e la determinazione delle donne degli Stati. Con tutto il cuore, grazie", ha concluso il presidente francese, la cui intenzione di un rimpasto di governo era piuttosto chiacchierata tra gli ambienti politici e mediatici.