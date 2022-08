La Francia avrà un 'ambasciatore dei diritti Lgbt+'

La Francia avrà un "ambasciatore per i diritti Lgbt+", diritti che “negli ultimi anni sono stati rimessi in discussione anche sul suolo europeo”, e questo “non è accettabile”. Lo ha annunciato la prima ministra francese, Elisabeth Borne, spiegando che la nomina arriverà "entro fine anno". Borne è intervenuta in occasione di una visita al centro Lgbt+ di Orléans, nel centro del Paese, in occasione del quarantesimo anniversario dall'abrogazione delle discriminazioni tra le relazioni eterosessuali ed omosessuali introdotte nel Codice Penale del regime di Vichy.

La sua missione sarà quella di coordinare l'azione del Ministero dell'Europa e degli Affari Esteri per la protezione contro la discriminazione e la promozione dei diritti Lgbt+ nel mondo. "Porterà la voce della Francia e difenderà la depenalizzazione universale dell'omosessualità e della transidentità", ha spiegato il capo del governo. “La battaglia delle mentalità non è ancora vinta”, ha avvertito Borne, notando che “l'odio anti-Lgbt+ continua a escludere, ferire e talvolta persino uccidere”.

La premier ha anche annunciato la creazione di un fondo di tre milioni di euro per la creazione di dieci nuovi centri Lgbt+ in Francia e il rafforzamento dei 35 esistenti. Secondo il capo del governo, l'obiettivo è quello di creare almeno due centri in ogni regione della Francia e almeno un centro in ogni regione d'oltremare. Borne ha elogiato “il lavoro esemplare delle organizzazioni e dei centri Lgbt+”, che sono “punti di accesso identificabili e accessibili per molte persone che non sanno a chi rivolgers”i, e che l'anno scorso “hanno aiutato quasi 6mila persone in tutto il Paese”.