La Francia dice addio allo ius soli per i figli dei migranti, esulta Marine Le Pen

Limitazioni allo ius soli e all'assistenza sociale per i migranti. Il progetto di legge sull'immigrazione fortemente voluto dal presidente francese Emmanuel Macron è passato in Parlamento, ma si sta trasformando in un rompicapo politico degno di un cubo di Rubik. La legge, che smantella alcuni pilastri di un sistema normativo finora favorevole ai diritti dei migranti in Europa, ha ricevuto l'approvazione anche da parte dei deputati del Rassemblement national (Rn). Il partito di estrema destra guidato dalla rivale Marine Le Pen, alleata di Matteo Salvini in Europa, ha cantato vittoria per il passaggio di una legge molto vicina alle sue istanze. Quella che doveva essere una calamita per il voto dei moderati d'Oltralpe, sempre più sensibili alla tematica dei migranti, si è trasformata in un cavallo di Troia che rischia di decomporre la maggioranza guidata dal leader centrista.

Cosa cambia con la legge sull'immigrazione in Francia

Contrariamente alla versione inizialmente concepita dal governo Macron, la nuova legge introdurrà "quote" di ingresso, limitando i benefici sociali per i migranti. Questi ultimi dovranno risiedere legalmente in Francia per almeno cinque anni o aver lavorato per 30 mesi per poter beneficiare di determinati servizi e sussidi. Un colpo grave è stato assestato alla cittadinanza per diritto di nascita legata al territorio in cui si è nati. Il parlamento francese ha deciso di limitare lo "jus soli", cioè il principio in base al quale, a determinate condizioni, i bambini nati in Francia sono automaticamente francesi. Finora valeva la regola del 'doppio ius soli', cioè un figlio nato nel territorio dello Stato acquisiva automaticamente la cittadinanza francese nel caso in cui uno dei due genitori fosse nato in Francia, seppur privo di cittadinanza francese. Con la nuova norma, invece, anche i bambini che rispondono a questi criteri dovranno in ogni caso richiedere la cittadinanza quando avranno tra i 16 e i 18 anni. Ulteriore novità: le persone immigrate che sono state condannate per un reato non potranno più diventare cittadini. L'abolizione dell'assistenza sanitaria statale (Ame), aspramente criticata dallo stesso personale medico, è scomparsa dal progetto, ma l'esecutivo si è impegnato a riformarla a partire dal 2024.

La "vittoria ideologica" dell'estrema destra

Martedì 19 dicembre il Rassemblement national di Marine Le Pen ha annunciato che avrebbe votato a favore del disegno di legge. La scelta ha immediatamente messo in imbarazzo Macron, che a quel punto ha dovuto scegliere tra l'approvazione della norma con il sostegno dell'estrema destra e la rinuncia alle nuove misure. Il capo dell'Eliseo ha optato per la prima, ottenendo così una vittoria di Pirro e mandando in frantumi la coalizione di governo. Per Marine Le Pen il voto ha significato invece una mossa scaltra sulla scacchiera transalpina. Il partito di estrema destra ha rivendicato il passaggio della legge come una "vittoria ideologica", sostenendo che il governo di Macron è stato ispirato dalle sue richieste sulle limitazioni ed esclusioni da imporre agli stranieri rispetto ai benefici garantiti dallo Stato. E in effetti per larghi tratti le misure approvate riprendono alcune delle proposte avanzate dal Rassemblement national durante la sua eterna campagna elettorale.

Rabbia transalpina contro i migranti

In totale il disegno di legge è passato con il voto favorevole di 349 parlamentari, tra cui i deputati della coalizione di governo, i conservatori e 88 parlamentari del Rassemblement national. I contrari sono stati 186. Un quarto dei parlamentari della maggioranza si è astenuto o ha votato contro il disegno di legge. Durante una riunione di emergenza all'Eliseo prima del voto, Macron aveva avvisato il suo partito che si sarebbe rifiutato di emanare la legislazione se non avesse ottenuto la maggioranza senza i voti dell'estrema destra. Un modo per spingere i suoi a sostenerlo, nonostante le aspre critiche interne mosse nei confronti del progetto di legge. In quest'ultimo anno nel calderone della rabbia transalpina sono finite le violenze di questa estate in numerose cittadine devastate dai giovani e l'omicidio di un professore ad Arras da parte di un uomo che avrebbe gridato "Allah Akhbar". Macron ha provato a sfruttare le norme sull'immigrazione per soddisfare un'opinione pubblica sempre più incattivita sulle questioni relative ai migranti e al controllo delle frontiere.

Spaccature nel governo Macron

"È una vittoria nauseante", ha scritto sui social media il politico di estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon. "Senza gli 88 voti del Rassemblement national", il governo avrebbe "meno della maggioranza assoluta...Un nuovo asse politico sta apparendo", ha concluso il leader della France Insoumise. I dibattiti e i compromessi per far passare le proposte di legge hanno in effetti frantumato la maggioranza e un rimpasto sembra alle porte. Mentre l'esecutivo applaudiva per la "vittoria" successiva all'adozione del disegno di legge, le concessioni fatte alla destra e il sostegno dei deputati di Le Pen hanno provocato la prima defezione all'interno della maggioranza. Il ministro della Sanità, Aurélien Rousseau, ha presentato le sue dimissioni.