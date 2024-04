"Acqua in bottiglia contaminata da feci": bufera sulla Nestlé in Francia

L'acqua in bottiglia venduta in Francia e proveniente da due stabilimenti transalpini della Nestlé sarebbe contaminata da feci e Pfas, i cosiddetti inquinanti eterni. E pertanto non dovrebbe essere commercializzata. È quanto denuncia un'inchiesta condotta da due media francesi, la radio pubblica FranceInfo e il quotidiano Le Monde, che hanno portato alla luce le analisi condotte dall'Anses, l'agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, sulle fonti utilizzate dalla multinazionale svizzera nel Grand Est e in Occitania.

Il rapporto dell'Anses risale al 2023 ed era stato trasmesso al governo francese lo scorso ottobre. Le analisi, però, non sono state rese pubbliche, né sembrano aver portato a misure che hanno compromesso le vendite delle acque in bottiglia della Nestlé. Il documento è arrivato però nelle mani dei giornalisti di FranceInfo, e contiene passaggi che gettano più di un'ombra sulla "qualità sanitaria" di questi prodotti.

Gli esperti dell'Anses lamentano di aver avuto accesso solo a informazioni "troncate e frammentate" per svolgere la loro indagine. E nonostante ciò, i risultati delle analisi, inviate al ministero della Salute, attestano un "livello di fiducia insufficiente" per "garantire la qualità sanitaria dei prodotti finiti", ossia le acque minerali naturali commercializzate da Nestlé.

Il rapporto segnala "molteplici risultati di contaminazione di origine fecale" delle fonti, "la notevole presenza cronica di microinquinanti", come i Pfas e pesticidi, e "l'assenza di parametri che consentano il monitoraggio di contaminazione virale dell’acqua". In particolare, gli esperti hanno riscontrato una regolare contaminazione microbiologica (batteri coliformi, Escherichia coli, enterococchi) in numerosi pozzi "che possono raggiungere ripetutamente un'elevata concentrazione", mentre la normativa sulle acque minerali naturali non tollera la presenza di alcun batterio nell'acqua, sia dopo che prima imbottigliamento. Per queste ragioni, l'Anses non ha emesso "nessuna raccomandazione" sulle commercializzazione, perché le non conformità rilevate "non dovrebbero portare alla produzione di acqua in bottiglia" .

In altre parole, scrive FranceInfo, le fonti contaminate non dovrebbero più essere sfruttate per produrre acqua minerale naturale, come sembra ancora accadere. Se questo avviene, è anche grazie a una deroga alle norme Ue concessa dal governo francese, che ha consentito alle aziende transalpine del settore di usare microfiltri per il trattamento delle acque vendute poi come "minerali naturali". Lo scorso gennaio, Nestlé Waters, la controllata della multinazionale che si occupa della produzione di acqua in bottiglia, "aveva ammesso di aver utilizzato trattamenti ultravioletti proibiti e filtri a carboni attivi su alcune delle sue acque minerali per preservarne 'la sicurezza alimentare'", riporta ancora FranceInfo.

"Nestlé Waters avrebbe dovuto interrompere immediatamente la sua attività e la commercializzazione delle bottiglie, questa è la legge. Perché queste acque fraudolente non sono state richiamate ed escluse dal mercato?", attacca Ingrid Kragl, direttrice di Foodwatch, in una nota in cui si chiede il ritiro dal mercato delle bottiglie.

Nestlé Waters ha replicato alle rivelazioni premettendo che "la nota Anses, a cui fanno riferimento i media, non è stata portata alla nostra attenzione e non siamo in grado di commentarla". La società, si legge in un comunicato, "ribadisce ancora una volta che la qualità e la sicurezza alimentare delle sue acque minerali naturali è sempre stata garantita e rimane la nostra massima priorità", aggiungendo che "non è pertanto necessario alcun ritiro del prodotto", conclude.