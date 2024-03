Il primo Paese a riconoscere l'aborto come diritto costituzionale

Un momento "storico" per l'Europa, ma soprattutto per le donne. Il 4 marzo la Francia diventa il primo Paese a inserire espressamente il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza (aborto) nella sua Costituzione. I deputati e i senatori saranno riuniti in congresso al Castello di Versailles e dovrebbero approvare a larghissima maggioranza l'emendamento alla Costituzione proposto dal governo del presidente Emmanuel Macron. L'evento sarà seguito in contemporanea anche su un maxischermo installato nella piazza dei Diritti Umani al Trocadero a Parigi, dove solitamente vengono seguite le partite del Campionato del Mondo. Per la Fondazione delle Donne e le associazioni femministe organizzatrici, in partenariato con il Comune di Parigi, sarà l'occasione per celebrare un "evento festivo e storico". In un periodo in cui molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti, arretrano sui diritti delle donne, la scelta del governo transalpino lancia un segnale forte agli altri Stati in vista dell'8 marzo e inserisce (almeno sulla carta) una pietra miliare per le lotte presenti e future.

Liberà all'aborto garantita nella costituzione

Il primo passo risale allo scorso 28 febbraio quando il Senato francese ha votato a favore del disegno di legge che riconosce il diritto all'aborto nella Carta costituzionale. Quel voto ha aperto la strada alla riunione del Congresso. La riforma introdurrà la seguente frase nell'articolo 34: "La legge determina le condizioni in cui si esercita la libertà garantita alla donna di ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza". Una formulazione che sembra dare adito a qualche ambiguità, ma accolta comunque con favore dalle organizzazioni femministe.

Per approvare questa modifica è necessaria una maggioranza di tre quinti dei voti espressi. Si tratta di un obiettivo che dovrebbe essere raggiunto senza difficoltà, dopo che all'Assemblea nazionale i deputati hanno votato in massa a a favore della modifica (493 per il sì, appena 30 contrari). Risultato analogo al Senato (267 voti a favore e 50 contro). "Quando i diritti delle donne sono sotto attacco in tutto il mondo, la Francia si alza e prende il suo posto all'avanguardia del progresso", ha dichiarato a fine febbraio il primo ministro Gabriel Attal sul social network X.

Francia apripista nei diritti delle donne

Parigi fungerà da apripista, dato che si tratterà della "prima disposizione costituzionale così esplicita e ampia sull'argomento, non solo in Europa, ma nel mondo", ha sottolineato all'agenzia Afp Leah Hoctor del Center for Reproductive Rights, un'organizzazione statunitense che difende il diritto all'aborto. L'interruzione volontaria di gravidanza è stata legalizzata in Francia nel 1975. A spingere per l'introduzione fu un appello lanciato quattro anni prima, reputato all'epoca scandaloso dalle forze conservatrici, in cui 343 donne rivelarono di aver abortito (il cosiddetto "Manifesto delle 343"). Tra queste figuravano le attrici Jeanne Moreau e Catherine Deneuve, le scrittrici Simone de Beauvoir, Marguerite Duras e Françoise Sagan.

Insieme a loro si calcolava che circa 800mila francesi ogni anno erano costrette ad abortire nella clandestinità. Il voto al Congresso per inserire la "libertà all'aborto" nella Costituzione è il frutto di una lunga battaglia politica iniziata dalle associazioni femministe, sostenuta dalle forze di sinistra e abbracciata infine dal governo guidato dal partito Renaissance di Macron. Secondi i sondaggi il sostegno dei francesi a questa iniziativa parlamentare è vastissimo, raggiungendo l'86% della popolazione (dati 2022). Persino le forze di destra e di estrema destra, storicamente contrarie o scettiche nei confronti dell'interruzione volontaria di gravidanza, hanno finito in gran parte per votare a favore della riforma.

L'influenza della decisione degli Stati Uniti

Il processo legislativo era iniziato lo scorso anno, quando il presidente Emmanuel Macron si era impegnato a incorporare l'aborto nella Costituzione dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti nel 2022 ha rovesciato la sentenza Roe v. Wade, che proteggeva l'accesso all'aborto a livello federale, consentendo agli Stati di vietarlo o limitarlo. La decisione presa dall'altra parte dell'Atlantico sta costringendo migliaia di donne a intraprendere viaggi costosi e difficili per abortire, mettendo a rischio la vita di molte donne. Una situazione che ha destabilizzato e risvegliato l'opinione pubblica francese. La sinistra radicale è stata la prima forza politica a muoversi per chiedere di "sigillare" il diritto all'aborto all'interno della Costituzione. Macron ha poi deciso di fare sua l'iniziativa.

Diritti delle donne in bilico

Poche le voci ostili registrate nei confronti della norma. Nel pomeriggio del 4 marzo è stata annunciata una manifestazione degli oppositori all'aborto, mentre la Conferenza episcopale francese ha espresso la sua "tristezza". A livello politico Marion Maréchal, nipote di Marine Le Pen e capolista del partito Reconquête! per le elezioni europee, ha definito il voto un mero "espediente legale". Di avviso opposto le organizzazioni femministe. "Questo è un evento globale, un'ispirazione per le donne di tutto il mondo. Ha superato i nostri sogni", ha dichiarato all'Afp Claudine Monteil, una pioniera femminista che è stata la più giovane firmataria del "Manifesto delle 343" nel 1971. All'epoca la scrittrice e femminista Simone de Beauvoir aveva detto che "basta una crisi politica, economica o religiosa perché i diritti delle donne siano messi in discussione". La decisione degli Usa lo ha ricordato alle francesi. "Il comportamento della Corte Suprema degli Stati Uniti ha fatto un favore alle donne di tutto il mondo, perché ci ha svegliati", ha detto Monteil. Ci sarà anche lei a Place du Trocadèro a festeggiare il voto del Congresso al pari di una vittoria ad un match dei mondiali.