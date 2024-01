Tutti con il cellulare alzato, la foto di Capodanno diventa virale: "Sembra Black Mirror"

Inevitabile segno dei tempi o deriva inquietante? Nelle ultime ore sta facendo molto discutere sui social un video girato la notte di Capodanno sugli Champs Elysées di Parigi dove circa un milione di persone hanno brindato al 2024 tra illuminazioni mozzafiato e immancabili fuochi d'artificio.

Un rito di passaggio collettivo che la folla sembra aver vissuto per lo più in modalità virtuale: difficile infatti non notare l'imponente quantità di smartphone che svettano verso l'alto per riprendere il momento, e in molti sui social si sono scagliati contro uno spettacolo definito da qualcuno "il ritratto deprimente della nostra società". "Sembra una puntata di Black Mirror", scrive un ragazzo su Instagram. "Patetico", sentenzia un utente su X. "Non c'era neanche modo di potersi godere lo spettacolo: una distesa di smartphone", racconta un uomo presente in quei momenti. "Lo spettacolo lo vedevi solo attraverso lo schermo di quello davanti [...] di mezz'ora non siamo riusciti a vedere niente".

Non mancano punti di vista meno pessimistici e posizioni che normalizzano la cosiddetta era social spiegando la smania di riprendere e condividere come un normale desiderio di "tenere traccia" dei momenti vissuti. Ma, a giudicare dalla viralità del video e dalle migliaia di commenti indignati, anche nel 2024 un'immobile distesa di smartphone a dominare immagini dalle quali ci si aspetta un tripudio di abbracci e festeggiamenti "live" non lascia ancora del tutto indifferenti.