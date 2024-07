Massi cadono sulla spiaggia: muore neonata di 2 mesi

Una neonata di due mesi è morta giovedì 18 luglio 2024 dopo essere stata colpita da alcuni massi mentre si trovava su una spiaggia insieme ai genitori. È successo nell'isola di Formentera, in Spagna, sulla spiaggia "Migjorn".

Secondo il quotidiano spagnolo Periodico de Formentera, il padre 33enne stava badando alla piccola mentre la madre giocava in un altro lato della spiaggia insieme al figlio più grande. A un certo punto, alcuni massi si sono staccati da un costone che delimitava la spiaggia, colpendo il padre e la neonata. L'uomo è stato ferito solo leggermente e questo grazie al fatto che si era allontanato di poco dalla neonata per prendere un ciuccio. Per la piccola, invece, non c'è stato nulla da fare.

Secondo quanto riferito dai testimoni, la neonata è stata subito soccorsa da diversi bagnanti e bagnini. Tra loro anche alcuni operatori sanitari che hanno tentato di rianimare la piccola sul posto, stabilizzandola fino all'arrivo dell'elisoccorso. Trasportata in ospedale, la piccola è morta poco dopo.