Bruxelles: “I fondi Ue della ripresa per i rifugiati ucraini"

Sono oltre 2 milioni le persone che in queste ultime due settimane hanno raggiunto il suolo europeo per fuggire dalla guerra in Ucraina, oltre un milione nella sola Polonia. Per far fronte a quello che potrebbe essere il più grande flusso migratorio dalla fine della Seconda guerra mondiale, l’Ue ha proposto agli Stati quattro linee d'azione, che vanno dal sostegno diretto alle operazioni di primo soccorso in Ucraina all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale dei rifugiati. I fondi proverranno per lo più da React-Eu, ossia uno dei componenti del piano di ripresa post-pandemia.

Care

Bruxelles l'ha ribattezzata Care, che in italiano si traduce in Azione di coesione per i rifugiati in Europa. "Gli Stati membri possono già programmare o riprogrammare parte delle risorse dell'assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa", spiega la Commissione. "Una parte consistente dei 10 miliardi di euro disponibili per il 2022 a titolo del React-Eu può essere utilizzata dagli Stati membri per finanziare progetti a sostegno delle persone in fuga dall'Ucraina, in linea con l'obiettivo generale di ripresa post-pandemia, senza che siano necessarie modifiche legislative".

Queste risorse potranno essere utilizzate per i migranti, "dalla protezione all’inclusione nel mondo del lavoro, passando per la costruzione di infrastrutture che possano ospitarli e l’assistenza sanitaria". Potranno essere mobilitati, ad esempio, "per investimenti nei settori dell'istruzione, dell'occupazione, degli alloggi, dei servizi sanitari e di assistenza all'infanzia", e per "assistenza materiale di base come la fornitura di prodotti alimentari e di vestiario".

Tutte queste risorse sono cofinanziate al 100 per cento dall'Ue "allo scopo di allentare la pressione sui bilanci nazionali". E le procedure per richiedere o modificare questi finanziamenti saranno semplificate. Per esempio, qualora uno Stato volesse utilizzare il cofinanziamento al 100 per cento non sarà più necessaria l’approvazione da parte della Commissione, ma sarà sufficiente una notifica da parte degli Stati membri.

Le altre iniziative

Oltre alla Care l’Ue ha messo in atto altre tre iniziative per far fronte a quelle che sono state definite dall'Alto rappresentante per gli affari esteri Josep Borrell “le ore più buie dai tempi della Seconda guerra mondiale”. Per quanto riguarda il sostegno umanitario, la presidente Ursula von der Leyen ha annunciato che 90 milioni di euro verranno investiti in operazioni di primo soccorso in Ucraina (alla quale antranno 85 milioni) e in Moldavia (alla quale andranno i restanti 5). Grazie alla più ampia attivazione del meccanismo unionale di protezione civile mai realizzata in risposta a un'emergenza, milioni di beni, tra cui veicoli, kit medici, tende, coperte e sacchi a pelo, sono già stati consegnati alle persone bisognose in Ucraina, mentre alle vicine Moldova, Polonia e Slovacchia è fornita un'assistenza aggiuntiva per sostenere tutti coloro che fuggono dalla guerra.

Un importante sostegno verrà dato agli operatori e agli Stati di frontiera per la gestione degli arrivi. Le agenzie dell’Ue forniranno personale e competenze supplementari a sostegno degli Stati membri: 49 agenti di Frontex sono stati inviati alle frontiere tra Ue e Ucraina e tra Moldavia e Ucraina, e altri 162 in Romania. Alla Moldavia sarà accordato un importo aggiuntivo di 15 milioni di euro per aiutarla a gestire la situazione.

In ultimo, l’Ue ha concesso la protezione temporanea a tutte le persone in fuga dal conflitto. La Commissione coordinerà una "piattaforma di solidarietà" in cui gli Stati membri potranno scambiarsi informazioni sulle capacità di accoglienza. I fondi per gli affari interni per il periodo 2021-27 apporteranno agli Stati membri notevoli risorse supplementari per garantire strutture di accoglienza adeguate e procedure di asilo efficaci. La Commissione propone inoltre di prorogare il periodo di attuazione dei finanziamenti a disposizione degli Stati membri a titolo dei fondi per gli affari interni per il periodo 2014-2020, il che consentirebbe di mobilitare circa 420 milioni di euro di sostegno aggiuntivo