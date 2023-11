I fondi Ue non sono mai finiti nelle tasche di Hamas

La Commissione europea ha assicurato che nessuno dei suoi aiuti allo sviluppo per i palestinesi è finito nelle mani di Hamas e che il suo programma continuerà senza ulteriori stop o ritardi. L'esecutivo comunitario aveva avviato una revisione del programma dopo l'attacco a Israele dello scorso 7 ottobre, quando circa 1.200 israeliani, principalmente civili, sono stati uccisi dalla milizia islamica, il giorno più sanguinoso per gli ebrei dalla Seconda guerra mondiale.

"Il riesame non ha rilevato alcuna indicazione che i fondi dell'Ue siano andati direttamente o indirettamente a beneficio dell'organizzazione terroristica Hamas", ha dichiarato il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, chiudendo definitivamente la polemica che andava avanti da settimane. La presidente dell'esecutivo di Bruxelles, Ursula von der Leyen ha rivendicato che "questa revisione ha confermato l'efficacia delle misure di sicurezza in vigore", spiegando che "ora si sta lavorando alla progettazione del nostro futuro sostegno ai palestinesi, alla luce della situazione in continua evoluzione". Per evitare problemi futuri Bruxelles ha stabilito che ci sarà una ulteriore stretta sui controlli dei destinatari dei fondi comunitari.

Tutto è cominciato dopo l'attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre quando il commissario ungherese Oliver Varhelyi, aveva improvvisamente annunciato con un tweet lo stop ai fondi Ue per la Palestina, un annuncio che è stato seguito da una serie di smentite, parziali e totali, e che ha causato uno strascico di polemiche e accuse nei giorni successivi. Varhelyi e forze politiche come la Lega avevano affermato che ci fosse il rischio che i fondi dell'Unione sarebbero andati ad Hamas attraverso i programmi dedicati alla Striscia di Gaza. Il Carroccio ha accusato l'Ue di finanziare indirettamente il gruppo che Bruxelles ha inserito nella lista dei terroristi. L'annuncio del blocco è stato definitivamente ribaltato dal Consiglio Ue, e nelle settimane successive la stessa Commissione, anche alla luce della catastrofe umanitaria creata a Gaza dall'intervento militare israeliano, ha anche deciso di aumentare gli aiuti alla popolazione palestinese.

Non era la prima volta che Varhelyi, commissario all'Allargamento, aveva alzato un muro sui finanziamenti alla Palestina: era già successo tra il 2021 e il 2022, quando la polemica intorno a un libro di testo scolastico considerato fondamentalista aveva spinto il commissario a congelare per un anno circa 200 milioni di euro destinati alla Cisgiordania. Dall'inizio dell'offensiva di Tel Aviv circa due terzi dei 2,3 milioni di persone di Gaza sono rimaste senza casa, con migliaia di palestinesi ogni giorno che continuano a camminare a piedi verso sud con i loro beni e i loro bambini in braccio. Anche le zone centrali e meridionali dell'enclave, dove Israele ha detto loro di andare, sono state regolarmente attaccate. Finora i morti sarebbero stati almeno 13.300, di cui 5.600 bambini, secondo le autorità sanitarie della Striscia governata da Hamas.

