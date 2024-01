La flotta europea nel Mar Rosso: cosa può accadere

Far scortare da una flotta europea le navi mercantili nel Mar Rosso per proteggerle dagli attacchi dei ribelli Houthi in Yemen. Questa l'idea avanzata dai governi di Italia e Francia e che verrà discussa a Bruxelles durante il vertice dei ministri degli Esteri della settimana prossima. I dettagli da definire sono ancora molti e riguardano le regole d'ingaggio e la composizione, ma l'obiettivo rimane quello di allentare la tensione nell'area, che sta danneggiando pesantemente gli scambi commerciali tra Europa e Asia. L'Unione europea cerca una strategia diversa rispetto a quella adottata da Usa e Gran Bretagna, che nei giorni scorsi hanno sferrato attacchi contro i ribelli Houthi per indurli ad interrompere i continui lanci di missili contro le navi che transitano nell'area. Una risposta militare rivelatasi finora inefficace. Per l'Italia tutelare le rotte commerciali nel Mar Rosso è una priorità, visto che ha bisogno di proteggere 154 miliardi di euro di import-export che passano attraverso il canale di Suez, che corrisponde al 40% del commercio marittimo del nostro Paese.

Asse Italia-Francia per la missione nel Mar Rosso

"La delicata situazione nel Mar Rosso" è stata al centro del colloquio in videoconferenza del 15 gennaio tra il ministro della Difesa Guido Crosetto con l'omologo francese Sébastien Lecornu. I due hanno messo in evidenza "una sostanziale identità di vedute", esprimendo la volontà di avviare rapidamente "una missione europea", alla quale potrebbero partecipare anche Paesi non Ue, "le cui rotte commerciali siano messe in pericolo dagli attacchi terroristici Houthi". Entrambi sono intenzionati a fare pressione su Bruxelles per creare una task force in grado di porre un freno alle minacce dei ribelli yemeniti filo-iraniani. Anche la Germania, tramite la ministra degli esteri tedesca Baerbock, avrebbe dato il via libera alla missione nel corso di un colloquio telefonico con Crosetto.

Le regole per la flotta europea

Queste le intenzioni generali, ma bisognerà capire in tempi brevi i dettagli della missione e il livello di consenso nel blocco dei 27. La Spagna, ad esempio, si era messa di traverso rispetto all'estensione della missione anti-pirateria "Atalanta", dedicata in origine alla lotta alla pirateria in Somalia. Da definire anche la composizione della flotta sulla base dello sforzo che ciascuno Stato membro intenderà assumere. Due le navi italiane già presenti nel Mar Rosso, le fregate Virginio Fasan e Martinengo, dotate di sistemi antimissile e di sistema antiaereo con cannoncini da 76 millimetri.

La prima fregata, che fa parte della missione europea "Atalanta" e spostatasi nell'area all'indomani dell'esplosione della crisi in Medio Oriente, dovrebbe fare rientro nei prossimi giorni, essendo in mare da sei mesi. Ci sono poi da definire le delicate regole di ingaggio. L'ipotesi più accreditata è quella di attribuire agli equipaggi esclusivamente compiti difensivi: solo se attaccati risponderanno al fuoco. L'Unione europea prevede in tal modo una presa di distanza rispetto agli attacchi che Gran Bretagna e Stati Uniti hanno sferrato contro le postazioni degli Houthi. Per Roma questa condizione sarebbe l'unica coerente con la nostra Costituzione, che prevede in ogni caso un passaggio parlamentare per approvare la missione.

Il coinvolgimento di altri Paesi

Le basi per l'operazione nel Mar Rosso dovrebbero essere gettate nel corso del prossimo Consiglio dei ministri degli Esteri, fissato per lunedì 22 gennaio a Bruxelles. Alla riunione sarebbero stati invitati a partecipare anche il segretario generale della Lega araba e i ministri degli Esteri di Arabia Saudita, Giordania, Egitto e Israele insieme ad un rappresentante dell’autorità palestinese. I dettagli relativi al comando della missione verranno poi discussi durante il vertice dei dicasteri della Difesa, previsto per la fine di gennaio. Dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso e la risposta sferrata da Israele nella Striscia di Gaza tutta l'area è in fermento, dal Libano alla Siria all'Iran. L'Ue ha aperto alla possibilità di far partecipare alla missione anche altri Paesi, come ad esempio il Qatar, che attraverso il canale di Suez fa viaggiare il gas liquido. Potrebbe essere interessata anche l'India, visto che un suo cargo è stato colpito nei giorni scorsi da un missile lanciato dagli Houthi.