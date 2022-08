Il mistero del fiume dove muoiono migliaia di pesci. E che fa litigare Germania e Polonia

Da giorni, lungo l'Oder, il fiume che dai monti della Repubblica ceca arriva in Polonia fino alla Germania e al mar Baltico, sono migliaia i pesci che vengono ritrovati morti. Non si conoscono ancora le cause, ma le autorità concordano sul fatto che si tratta di un "disastro ambientale" di dimensioni enormi, forse causato dallo sversamento di ingenti quantità di rifiuti chimici. Di sicuro, a oggi, c'è anche che l'origine dell'inquinamento va cercata in Polonia. Un elemento che ha riaperto le polemiche sull'asse Varsavia-Berlino, con le autorità tedesche ad accusare i vertici polacchi di averli informati dell'incidente con diversi giorni di ritardo, e solo dopo che i primi casi di morìa di pesci erano stati riscontrati anche in Germania.

Il sospetto a Berlino è di uno sgarbo istituzionale pianificato, o di un maldestro tentativo di nascondere un incidente industriale che potrebbe essere compromettente per il partito al potere, i conservatori del Pis. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha provato a giustificarsi sui ritardi di comunicazione con le autorità tedesche spiegando che "tutti inizialmente pensavano che fosse un problema locale". Il premier ha anche ammesso che "la portata del disastro è molto ampia, sufficientemente ampia per dire che l'Oder avrà bisogno di anni per recuperare il suo stato naturale".

"Probabilmente enormi quantità di rifiuti chimici sono state scaricate nel fiume con piena consapevolezza del rischio e delle conseguenze", ha aggiunto il leader polacco, mentre il ministro dell'Ambiente tedesco Steffi Lemke ha sollecitato un'indagine completa su quello che ha definito un "disastro ambientale". Michael Tautenhahn, vice capo del Parco nazionale tedesco della Bassa Valle dell'Oder, ha detto all'Afp che non sono morti solo i pesci , ma anche cozze e probabilmente innumerevoli altre specie acquatiche: "È solo la punta dell'iceberg".

La morte dei pesci è spesso causata dalla distorsione dei livelli di ossigeno quando i livelli dell'acqua sono troppo bassi, come sta succedendo in questi giorni a diversi fiumi del Nord Europa in seguito alla siccità anomale che ha colpito la regione. Ma i risultati dei primi test realizzati sul lato tedesco del fiume escludono che sia colpa solo della siccità: sono stati riscontrati livelli estremamente elevati di mercurio e di sale. Per Tautenhahn, il disastro potrebbe avere conseguenze per gli anni a venire: "Se è mercurio, allora rimarrà qui per molto tempo", ha detto.

In attesa di avere un quadro completo, le autorità di Germania e Polonia hanno deciso di istituire una task force congiunta: "Gli esperti stanno lavorando a pieno ritmo sulle analisi per scoprire il più rapidamente possibile quali sostanze e cause hanno portato alla morte di massa dei pesci e ai danni al fiume Oder", ha affermato il ministro dell'Ambiente tedesco Steffi Lemke dopo una riunione con l'omologo collega polacco.

Ma dietro le dichiarazioni di intenti, c'è una crescente tensione tra i due Paesi. Come è noto, il governo polacco a guida Pis (partito conservatore alleato di ferro di Fratelli d'Italia e Giorgia Melono in Europa) è da tempo impegnato in un braccio di ferro con l'Ue e la stessa Germania sullo stato di diritto, dall'indipendenza della magistratura alle crociate anti-Lgbt. I rapporti tra i due governi sono peggiorati con l'invasione della Russia in Ucraina, con Varsavia che ha accusato più volte Berlino di un'eccessiva morbidezza nei confronti di Mosca, e di ritardare gli aiuti e l'invio di armi a Kiev.

Di recente, un altro caso di inquinamento di un fiume, il Bobr, aveva fatto scattare le polemiche tra i due Paesi: in quel caso, però, le parti erano invertite, con membri del governo polacco a chiedere conto a un'azienda tedesca del presunto sversamento di sostanze nocive nel corso d'acqua. Che, tra l'altro, è un affluente dell'Oder.