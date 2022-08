Dal fiume a secco riemergono le "pietre della fame": l'allarme lanciato 500 anni fa

La siccità in Europa sta prosciugando i fiumi. E a causa della mancanza di acqua dalle rive del fiume Elba, che attraversa la Germania e la Repubblica Ceca, sono riemerse le "pietre della fame". Queste antiche incisioni, risalenti al XVII secolo, visibili quando il livello del fiume è molto basso, commemorano le siccità passate e mettono in guardia dal rischio di carestia. Una delle pietre più famose recita: "Se mi vedi, stai piangendo”. Queste pietre sono simboli di tempi di sofferenza, quando il rischio di carestia era intenso e i raccolti erano scarsi.

Incise centinaia di anni fa, le "pietre della fame" sono rocce incastonate nei fiumi per segnare il livello dell'acqua e avvertire le generazioni future delle difficoltà che si presenteranno quando torneranno visibili (cattivi raccolti, mancanza di cibo, prezzi elevati, ecc.). Servono come "marcatori d'acqua" in tutta l'Europa centrale. Quella emersa nella Repubblica Ceca porta la data leggibile del 1616, anche se incisioni più antiche (1417, 1473) sarebbero state cancellate dall'ancoraggio delle navi nel corso dei secoli.

La prima "pietra della fame" fu rinvenuta da Greenpeace durante la siccità del 2018 in Germania quando il fiume Elba raggiunse il livello più basso in oltre mezzo secolo. Il record precedente è stato superato quest’anno. Secondo Andrea Toreti, ricercatore senior presso il Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC), citato da Euronews, se nessun evento aveva superato il 2018, l'episodio di quest'anno potrebbe essere il peggiore degli ultimi 500 anni.

L'Osservatorio europeo della siccità riferisce che il 47 per cento dell'Europa è attualmente in condizioni di siccità. Con il riscaldamento globale, questi disastri naturali potrebbero aumentare.