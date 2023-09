Per la Finlandia entrare nella Nato è stato semplice, il difficile arriva ora

La Finlandia è entrata nella Nato in tempi record. Superata in maniera relativamente facile l'iniziale opposizione della Turchia di Recep Tayyip Erdogan, adesso il Paese è un membro a tutti gli effetti dell'Alleanza. La scelta di Helsinki di porre fine a decenni di neutralità militare è stata determinata dall'invasione dell'Ucraina e dalla paura di una possibile aggressione da parte della Russia di Vladimir Putin. Il sostegno all'adesione nella popolazione è passato da circa un quarto di prima della guerra a più dell'80% dopo. L'ingresso ha avuto l'immediato effetto di raddoppiare il confine tra Nato e Russia, con altri 1.340 chilometri di frontiera terrestre da tenere d'occhio nel momento più teso dalla fine della guerra fredda.

E ora con l'adesione e tutti i diritti che essa comporta, a partire quello dell'impegno dei partner a difendere la nazione in caso di attacco, iniziano ad arrivare anche i doveri, e non saranno così semplici da essere portati a termine. La Finlandia ha già aumentato il suo budget per la difesa, in parte per pagare l'acquisto di jet da combattimento F-35 e di nuove navi per pattugliare meglio i suoi mari e dare la caccia ai sottomarini.

Come ogni governo membro, Helsinki si è dovuta impegnare a spendere almeno il 2% del prodotto interno lordo per il settore militare, ma oltre a questo l'adesione all'Alleanza richiederà significativi cambiamenti culturali, politici, legali e militari. Il club ha requisiti molto ampi per i suoi membri: non solo obiettivi di spesa per le forze armate, ma anche richieste specifiche da parte di ogni Paese per determinate capacità, armamenti, forza delle truppe e infrastrutture, come definito dal Comandante supremo alleato in Europa.

Come spiega il New York Times il Paese dovrà decidere come spostare truppe ed equipaggiamenti in Norvegia, Svezia o negli Stati baltici nel caso in cui avessero bisogno di rinforzi, ad esempio, o se partecipare ad altri compiti della Nato come il pattugliamento del Kosovo o del Mediterraneo, tutte cose che prima non era tenuto a fare. Il tutto mentre aumenta la difesa del proprio territorio, soprattutto sul suo confine con la Russia, che ora la considera uno Stato ostile.

Anche a questo scopo il governo sta negoziando un accordo bilaterale di cooperazione in materia di difesa con gli Stati Uniti, il tipo di accordo che Washington ha con molti Paesi del mondo, che rende le esercitazioni congiunte più facili da pianificare e più rapide da attuare. L'accordo riguarderà il tipo di presenza di truppe statunitensi che la Finlandia consentirà e dove, e il tipo di equipaggiamento che il Paese più potente dell'Alleanza metterà a disposizione. E si potrebbe parlare anche di armi nucleari, nonostante la legge finlandese impedisca (al momento) l'importazione o lo stoccaggio di testate atomiche sul suo territorio.

Gran parte della responsabilità dell'integrazione con la Nato spetta al generale Timo Kivinen, comandante delle forze di difesa finlandesi. Come ricorda il giornale statunitense il militare conosce bene il funzionamento interno della Nato, dal momento che la Finlandia è stata a lungo una nazione partner e coinvolta nelle esercitazioni dell'Alleanza. Diverse centinaia di soldati Nato sono stati stazionati quasi ininterrottamente sul suo territorio dall'aprile 2022, quando è iniziato il processo di adesione e poi, come membro candidato, il Paese ha iniziato da subito la prima fase di pianificazione della difesa comune nel luglio dello stesso anno.

Ma le sue truppe ora, oltre a difendere i propri confini, dovranno essere impegnate anche in missioni comuni. "Dobbiamo essere in grado di contribuire alla difesa collettiva della Nato al di fuori dei confini finlandesi, e questa è una novità per noi", ha detto il generale Kivinen. Questo cambio di rotta avrà un impatto sulle forze finlandesi "quando andremo a sviluppare quelle capacità dispiegabili, quegli obiettivi di capacità" che verranno richiesti, ha aggiunto.

Ci sono diverse missioni in cui potrebbe dover dare il suo contributo, come la polizia aerea al di fuori del suo territorio, le task force navali e la possibile partecipazione alle forze multinazionali che l'Alleanza ha dispiegato in altri Paesi in prima linea. La Finlandia dovrà anche decidere quali ufficiali fornire a quali sedi della Nato e come vuole provare a influenzare le politiche dell'alleanza.

