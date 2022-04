La Finlandia sequestra le opere d'arte russe (prestate all'Italia). Mosca: "È un furto"

In Russia la chiamano già "la guerra dei quadri", ma per le autorità di Mosca si tratta di un vero e proprio "furto": la dogana finlandese ha sequestrato opere d'arte in viaggio verso la Federazione come parte delle sanzioni dell'Ue. I dipinti, oltre 200 secondo quanto riportato dal rappresentante speciale del presidente russo per la Cooperazione culturale internazionale, avrebbero un valore totale di 42 milioni di euro.

Le opere erano state prestate dalla Russia a musei e gallerie in Giappone e in Italia. Sami Rakshit, direttore del dipartimento doganale finlandese, non ha specificato il numero esatto di opere, né ha dato dettagli sugli artisti in risposta alle domande del Washington Post. Secondo l'agenzia di stampa russa Moskva, il ministero della Cultura russo ha detto che l'opera era in prestito in Italia dal Museo Hermitage di San Pietroburgo, dal Museo di Stato Tsarskoye Selo e dalla Galleria Nazionale Tretyakov di Mosca, ha riferito Reuters.

Il ministero degli Esteri finlandese ha confermato alle dogane finlandesi che la lista delle sanzioni Ue include opere d'arte. "È importante che l'attuazione delle sanzioni funzioni efficacemente. L'applicazione delle sanzioni fa parte delle nostre normali operazioni e dirigiamo sempre i nostri controlli in base al rischio. Le spedizioni ora sotto indagine penale sono state rilevate come parte del nostro normale lavoro di applicazione", ha detto Rakshit.

L'agenzia doganale ha aperto un'indagine preliminare e continuerà le consultazioni con il Ministero degli Affari Esteri, che discuterà la questione con la Commissione europea. "La dogana finlandese conserverà le opere d'arte sequestrate fino a quando saranno necessarie per l'indagine come prova. Quello che succederà dopo dipenderà dal risultato dell'indagine", ha detto Rakshit al Post. Il sequestro dell'arte arriva una settimana e mezza dopo che la dogana finlandese ha sequestrato 21 yacht sospettati di appartenere a oligarchi russi.