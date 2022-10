Ok alla finanziaria senza il voto del Parlamento: Macron accusato di “autoritarismo”

Il governo di Emmanuel Macron è stato accusato di “autoritarismo” dalle opposizioni per aver adottato una procedura che consentirà di approvare la legge finanziaria per il 2023 bypassando il voto del Parlamento francese. Dopo le ultime elezioni dello scorso giugno, il governo centrista di Macron non può più contare sulla maggioranza assoluta in Aula e deve fare i conti con le opposizioni di destra e di sinistra.

“È nostra responsabilità garantire che il nostro Paese abbia una legge di bilancio”, ha detto in Parlamento la prima ministra, Elisabeth Borne, dopo diversi giorni di duri dibattiti in Aula sulla finanziaria bollata dalle opposizioni come un testo disegnato per proteggere solo le grandi aziende. Al contrario, gli esponenti del governo di Parigi ritengono che la proposta proteggerebbe le persone dalla crisi del caro bollette e dall’aumento dell’inflazione senza andare ad aumentare la pressione fiscale su imprese e famiglie.

La procedura speciale annunciata dal governo francese per approvare la legge di bilancio senza il sì del Parlamento rientra nei poteri costituzionalmente riconosciuti al governo, ma è subito finita sotto accusa da parte delle opposizioni. Mathilde Panot, esponente de La France Insoumise, la principale forza politica della sinistra, ha accusato che “il macronismo sta diventando una forma di autoritarismo”.

Il Rassemblement National di Marine Le Pen ha invece annunciato che proporrà un voto di sfiducia per chiedere le dimissioni dell’esecutivo. “Il governo è perso e non sa dove sta portando il Paese”, ha affermato il deputato Jean-Philippe Tanguy del partito di estrema destra. Tuttavia appare improbabile l’approvazione della sfiducia proposta dalla destra dal momento che gli esponenti di Les Républicains, partito di centrodestra, pur facendo parte dell’opposizione, hanno affermato che non si unirebbero al tentativo di far cadere il governo.