Finlandia e Svezia chiederanno di entrare nella Nato

Una delle conseguenze dirette del conflitto in Ucraina potrebbe essere l'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia, che tradizionalmente sono rimasti lontani dall’Alleanza militare. Per la prima volta dalla guerra fredda, i due Paesi stanno seriamente discutendo l'adesione e, secondo il giornale britannico The Times, che cita fonti governative, la richiesta di ingresso da parte dei due Stati baltici potrebbe arrivare già quest’estate. La domanda della Finlandia è attesa per giugno, e la Svezia dovrebbe seguirla a poca distanza.

Da quel momento in poi, le cose dovrebbero procedere abbastanza rapidamente, il processo di adesione all’Alleanza atlantica è molto più veloce di quello all’Ue, la cui procedura richiede anni. L'adesione alla Nato potrebbe essere formalizzata in poco più di quattro mesi, l'unanimità è necessaria tra i Trenta, ma l'Alleanza è fiduciosa che tutti sosterranno la decisione. Il più grande ostacolo verrebbe dalla necessità di ratifica in tutti i 30 parlamenti nazionali. Il Segretario denerale Jens Stoltenberg ha detto la scorsa settimana che entrambi i Paesi, se si candidassero formalmente, avrebbero un processo di adesione "abbastanza rapido". A Stoccolma, il sostegno all'adesione al Patto atlantico è salito dal 35% al 46% mentre a Helsinki è ora oltre il 60%. La settimana scorsa i ministri degli Esteri dei vari Stati membri dell'Alleanza e quelli dei Paesi nordici hanno discusso della questione durante “multiple sessioni”.

L'adesione di entrambi i Paesi avrebbe già l'approvazione degli Stati Uniti, che sono convinti che questa svolta sia "una conseguenza diretta" della guerra in Ucraina. Il rientro dei Paesi europei nella Nato, e la conseguente espansione dell’Alleanza, è una delle principali preoccupazioni di Vladimir Putin, che ha fatto dell’avvicinamento dell’Ucraina alla Nato una delle ragioni della sua "operazione militare speciale" che ha sancito lo scoppio della guerra.

Ci si aspetta che la Russia si opponga all'ingresso dato che lo scorso febbraio, durante i primi giorni dell'invasione russa dell'Ucraina, la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova aveva minacciato i due Paesi baltici di "gravi ripercussioni politiche e militari" se avessero deciso di aderire all'organizzazione militare. "È chiaro che l'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato, che è un blocco militare, avrebbe gravi conseguenze militari e politiche che costringerebbero il nostro paese a prendere misure reciproche", aveva detto la portavoce del Cremlino.

Tuttavia, è improbabile che l'adesione della Finlandia alla Nato accenda la risposta di fuoco di Mosca che avrebbe avuto in passato. "Se questo fosse stato un anno fa, la reazione sarebbe stata davvero estrema ed emotiva. Ma nella situazione attuale, questa minaccia non è in cima alla lista dei problemi della Russia", ha detto Tatiana Stanovaya, fondatrice della società di consulenza politica R.Politik. L'esperta ha aggiunto che la Finlandia, a differenza dell'Ucraina, non fa parte dell'ex Unione Sovietica, ce quindi "è meno doloroso, geopoliticamente", ha detto Stanovaya.

Sanna Marin, la priemier finlandese, ha detto che è tempo per Helsinki di riconsiderare seriamente la sua posizione. "La Russia non è il vicino che pensavamo fosse", ha detto durante il fine settimana, esortando la decisione ad essere presa "accuratamente ma rapidamente". "Penso che avremo discussioni molto attente, ma non stiamo anche prendendo più tempo del necessario in questo processo, perché la situazione è, ovviamente, molto grave", ha poi aggiunti.

La Svezia sta effettuando una revisione della politica di sicurezza che terminerà entro la fine del mese prossimo, rispecchiando il calendario finlandese. "Non escludo in alcun modo l'adesione alla Nato", aveva detto quindici giorni fa Magdalena Andersson, la prima ministra svedese. I Paesi stanno lavorando insieme per costruire il consenso interno, ma, sottolineano i funzionari, le decisioni finali saranno prese indipendentemente. Entrambi si affacciano sulla Russia attraverso il Mar Baltico e la Finlandia condivide un confine terrestre di 830 miglia.

L'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia spingerebbe al ridispiegamento sul fianco nord-occidentale di Putin, allungando ulteriormente il suo esercito, che è stato gravemente colpito dalla resistenza dell'Ucraina e dal conflitto prolungato. I diplomatici europei sottolineano che entrambi i paesi aumenterebbero significativamente le capacità della Nato, soprattutto in termini di raccolta di informazioni e di forza aerea.