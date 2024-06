File chilometriche a Bruxelles per il voto degli italiani all'estero: due ore di attesa

Lo spirito europeista degli italiani a Bruxelles, la capitale del Belgio ma anche dell'Europa, sta venendo messo a dura prova. Ai seggi elettorali che sono stati organizzati per i nostri connazionali all'estero si sono formate delle file lunghe letteralmente un centinaio di metri, forse anche di più, con tempi di attesa per votare che superano le due ore.

L'ambasciata italiana ha organizzato nella città due seggi, uno nella Cancelleria Consolare a rue de Livourne 38, e l'altro nel celebre centro congressi di Mont des Arts vicino al centro della città. Ma chiaramente non era abbastanza, la comunità italiana a Bruxelles conta migliaia di persone, molte delle quali lavorano per l'Unione europea o comunque sono fortemente europeiste, e ci tengono quindi a esprimere la propria preferenza nelle elezioni europee. Per questo si sono presentate in massa alle urne che all'estero hanno aperto un giorno prima. Ma i tempi di attesa sono stati talmente lunghi che in tanti alla fine hanno scelto di rinunciare.

Le urne sono aperte oggi (venerdì 7 dalle 17 alle 22) e domani (sabato 8 dalle 8 alle 18). Il voto all'estero è possibile per tutti gli iscritti all'Aire della nazione, ma anche agli italiani temporaneamente all'estero, che hanno fatto domanda entro il 21 marzo 2024. File simili si erano create anche per coloro che dovevano semplicemente ritirare il certificato elettorale, non avendolo ricevuto a casa.