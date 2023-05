I figuranti pagati dalla Russia per protestare in Europa contro la Nato

Alcuni cittadini europei sarebbero stati assoldati dalla Russia per manifestare in diverse città del continente contro la Nato e l'Ue. È quanto denuncia un'inchiesta condotta dal francese Le Monde e altri quotidiani europei. L'obiettivo di queste proteste sarebbe stato di screditare l'azione dell'Occidente a sostegno dell'Ucraine, e contro l'invasione russa. Dietro le manifestazioni, potrebbe esserci la lunga mano dell'intelligence di Mosca.

L'inchiesta ha individuato almeno 10 proteste "sospette", tra cui quelle all’Aia, a Parigi, a Bruxelles e a Madrid: nelle immagini e nei video diffusi dagli stessi promotori sembrano comparire sempre gli stessi uomini, con i loro cartelli pro-Russia e anti-Nato. "C'è una significativa probabilità che kqueste iniziative provengano dallo stesso servizio di intelligence russo", ha affermato Flemming Splidsboel, ricercatore dell’Istituto danese per gli studi internazionali (Diis). L’azione a Parigi, per esempio, è stata promossa sui social media dai profili di due uomini che vivono a San Pietroburgo, che Dr è riuscita a identificare. Le stesse persone avrebbero poi lavorato per promuovere una serie di proteste contro il sostegno militare all’Ucraina in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Spagna.

Sabato 11 febbraio, Place de la République a Parigi era piena di gente, con migliaia di persone riunite per ribellarsi alla riforma delle pensioni. In mezzo alla folla si sono distinti tre uomini, uno dei quali reggeva un cartello con la scritta: "Unione Europea, Stati Uniti, smettete di finanziare la guerra in Ucraina". Meno di un mese dopo, il 5 marzo, cambia il luogo ma la dinamica è la stessa. Questa volta in Place Sainte-Pierre, sempre a Parigi, lo stesso uomo si è esibito in un saluto nazista di fronte a striscioni con i colori della bandiera ucraina, che recitavano "Erdogan, il terremoto è il prezzo da pagare per aver accolto i turisti russi". Come per il primo evento, il tutto è stato ripreso da una telecamera e postato sui social network Facebook, TikTok e YouTube.

Tutti gli episodi in questione hanno avuto luogo nel periodo compreso tra dicembre dello scorso anno e marzo di quest'anno. Le foto che ritraevano i finti ribelli e i loro cartelli di protesta dovevano far sembrare che i movimenti pro-Russia avessero una partecipazione massiccia, per questo sono state subito diffuse sui vari social media. Il rapporto trapelato dell'intelligence russa ha affermato che le immagini hanno riscosso un "enorme successo". Ma i post sul web a cui Le Monde ha avuto accesso non hanno ricevuto alcun like o poche reazioni, riporta il giornale francese. Dr e Le Monde hanno poi tentato di contattare alcuni dei figuranti, ma senza riuscire a strappar loro alcuna risposta alle domande. In ogni caso, è stato confermato che gli pseudo-dimostranti usati sono stati gli stessi e della stessa tipologia sono anche le pubblicazioni apparse sui social network. Sembra non esserci dubbio che i servizi segreti russi siano dietro questa operazione.