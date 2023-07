Sfratta la madre 99enne dalla casa che lei aveva costruito

Un uomo ha cacciato sua madre di 99 anni dalla casa che lei stessa aveva costruito e in cui aveva vissuto per anni. Lucia, quarant'anni dopo aver costruito la sua casa, è stata sfrattata dopo che il figlio aveva cercato senza successo di mettere sotto tutela la donna senza neanche pagarle alcun compenso per la costruzione dell'abitazione e per utilizzare la quale le stava addirittura facendo pagare l'affitto del terreno.

La storia inizia nel 1980 in Francia, quando all'età di 60 anni per Lucia era giunto il momento di andare in pensione. A quel punto la donna aveva affittato un terreno a Valette Sainte-Anne, in Guadalupe, territorio francese d'oltremare, e vi aveva fatto costuire una casa allo scopo di lasciare la Francia continentale, dove lavorava come assistente sanitaria, per trascorrere la vecchiaia nel suo paese natale.

Come racconta la testata locale Guadeloupe La 1ere, alcuni anni dopo, Lucia aveva provato a diventare proprietaria del terreno, ma aveva scoperto che il terreno era già stato venduto e anche la casa, e che l'acquirente era suo figlio Claude. Lucia sconvolta decise di portare il caso in tribunale. Ma la lunga causa legale si è conclusa lo scorso 29 giugno con il tribunale che ha dato ragione a Claude, stabilendo che la proprietà apparteneva a lui e che la donna doveva essere sfrattata. Il figlio aveva addirittura presentato richieste di indennità di occupazione e di risarcimento danni, che sono state però respinte.

