"Urrà per Elisabetta II", la Gran Bretagna in festa per i 70 anni del suo Regno

“La nazione, grata, la saluta”. “Per la Regina, per la Gran Bretagna”. “E voi, semplicemente, non l'amate?”. Le prima pagine di tutti i giornali britannici, ad eccezione del liberale Guardian e dell'eccentrico Daily Star, erano oggi dedicate a lei: la regina Elisabetta II, per i cui 70 di Regno la nazione oggi ha iniziato quattro giorni di festeggiamenti. Ad 'aprire le danze' delle celebrazioni del Giubileo di Platino è stata la tradizionale cerimonia del Trooping the Colour, una parata militare che la fanteria dell'esercito della Gran Bretagna svolge ogni anno per festeggiare il compleanno ufficiale del sovrano, e che si svolse per la prima volta nel 1775.

Solitamente la regina in persona ispeziona le truppe, ma stavolta, viste le condizioni di salute non proprio ottimali, Elisabetta II ha lasciato il compito a Carlo, Principe del Galles e suo erede al Trono. La parata è stata segnata dalla protesta di alcuni attivisti di Animal Rebellion, gruppo legato agli ambientalisti di Extinction Rebellion, che si sono infiltrati nella marcia per denunciare "l'inerzia della Corona sull'emergenza climatica e il suo continuo sostegno a carne, pesca e latticini", hanno spiegato. Tre di loro sono stati immediatamente placcati dalla polizia e arrestati.

Per il resto la parata è andata avanti tra ali di folla festante, in tantissimi hanno dormito per giorni in tende per non perdere la possibilità di assistere all'evento in prima fila. E alla fine la 96enne sovrana, in abito color carta da zucchero firmato da Angela Kelly e con occhiali da sole, si è affacciata al balcone di Buckingham Palace, si fronte al quale erano migliaia le persone in attesa, con maxischermi per permettere a chi si trovava lontano di vedere cosa accadeva.

Insieme a lei il figlio Carlo e la sua consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, nonché il figlio di lui e della scomparsa (e mai dimenticata) Lady Diana, il principe William, con sua moglie Kate, duca e duchessa di Cambridge, con i loro tre figli: George, Charlotte e Louis. I 'ribelli' Harry e Meghan, duca e duchessa di Sussex, che hanno rinunciato a tutti i ruoli ufficiali, si sono uniti ai festeggiamenti in seguito. All'apparizione della regina la folla le ha tributato un forte applauso e il grido 'urrà'. Lei ha ricambiato con il solito saluto garbato, ormai suo marchio di fabbrica, e diversi sorrisi.

In alto aerei militari hanno decorato i cieli coi colori della Union Jack, e altri sono sfrecciati in una formazione con la forma del numero 70. In serata, più di tremila fari si accenderanno in tutto il Regno Unito e nel Commonwealth per rendere omaggio alla Regina, che guiderà l'accensione del principale faro del Giubileo in una cerimonia speciale al Castello di Windsor. Le forze armate renderanno un tributo speciale a 'Sua Maestà', sparando un saluto a doppia pistola mentre la King's Troop Royal Horse Artillery ha sparato un saluto con 82 cannoni da Hyde Park poco prima delle 13 ora locale. Inoltre 124 raffiche sono state sparate dalla Torre di Londra dalla Honorable Artillery Company, 42 in più per la City di Londra, dallo scoccare dell'una.

E a rendere tributo a Elisabetta sono stati anche i grandi della terra, a partire dal premier britannico Boris Johnson, che ha detto che "l'intero Paese, il Commonwealth e il mondo la ringraziano per il suo impegno e servizio incrollabili", aggiungendo il classico: "Vivat Regina Elizabetha! God Save The Queen!". Da Oltreoceano è stato segretario di Stato, Antony Blinken, a fare gli auguri per conto degli Stati Uniti. "I 70 anni di servizio senza precedenti di Sua Maestà al Regno Unito sono un'ispirazione per gli americani, che hanno una profonda ammirazione per la regina e le sono grati per i suoi decenni di amicizia con gli Stati Uniti", mentre il presidente francese, Emmanuel Macron, l'ha definita “il filo d'oro che lega Francia e Regno Unito, la prova dell'amicizia indefettibile tra le nostre nazioni".

Non sono mancati neanche gli auguri “cordiali” del papa, che ha chiesto a “Dio Onnipotente di concedere a lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della vostra nazione benedizioni di unità, prosperità e pace". Ma anche se non di personalità tanto importanti, gli auguri forse fra i più significativi sono arrivati da una politica sconosciuta ai più, probabilmente, in Italia: Michelle O' Neill. Si tratta della vicepresidente dello Sinn Fein, il partito repubblicano irlandese che fu braccio politico dell'Ira, la formazione armata che lottava per l'unità dell'Irlanda. La politica ha lodato "l'importante contributo verso la pace e la riconciliazione", della regina. Si tratta di una missiva che fino a poco tempo fa sarebbe stata impensabile, ma la regina Elisabetta, come sempre, sembra davvero riuscire a unire tutti.