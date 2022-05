Tre giorni di ferie al mese per i dolori mestruali, la svolta della Spagna

In Spagna le donne che soffrono di forti dolori mestruali potrebbero avere fino a tre giorni di ferie al mese. Lo prevede una riforma voluta dal governo di Madrid che dovrebbe essere approvata la prossima settimana e che farebbe della Spagna il primo in Europa a concedere un diritto del genere, che al momento esiste, in maniera simile, in diversi paesi in Asia tra cui Giappone, Corea del Sud e Taiwan. "È importante chiarire cos'è un periodo doloroso, non stiamo parlando di un leggero disagio, ma di sintomi gravi come diarrea, forti mal di testa, febbre", ha precisato a El Periodico la Segretaria di Stato per l'uguaglianza e la lotta alla violenza di genere, Ángela Rodríguez.

L'intervento fa parte di un pacchetto più ampio che include anche altre misure per migliorare la salute mestruale, tra cui l'obbligo per le scuole di fornire prodotti sanitari alle ragazze che ne hanno bisogno. Come succede già in altre nazioni come la Scozia il governo ha deciso anche che gli assorbenti saranno forniti gratuitamente alle donne che si trovano in situazione di difficoltà economiche e l'Iva sulla loro vendita nei supermercati sarà eliminata.

"I diritti relativi alla salute mestruale non sono mai stati discussi e i dati sono agghiaccianti”, ha dichiarato Rodríguez, sottolineando che "una donna su quattro non può scegliere i prodotti per l'igiene femminile che desidera acquistare per motivi economici". Alcuni studi stimano che dal 60% al 90% delle giovani donne nel mondo soffra di dismenorrea, un forte dolore mestruale, e in Spagna, circa il 75% delle donne ne sarebbe affetto, sebbene le cifre esatte siano difficili da verificare, secondo l'International Journal of Environmental Research and Public Health.