Il "triplice femminicidio": uccide moglie e figlie, poi si getta sotto un treno

La polizia catalana indaga su un nuovo crimine di violenza di genere in Catalogna, dopo il ritrovamento di una donna e dei due figli senza vita nella loro abitazione di El Prat de Llobregat, a Barcellona. Il padre dei bambini minorenni, un uomo di 43 anni sospettato del crimine, si è suicidato lanciandosi sui binari al passaggio di un treno regionale. Il conducente non ha potuto fermare in tempo il convoglio per evitare di travolgerlo, informa un comunicato dei Mossos d'Esquadra, il corpo di polizia della Catalogna.

Il bigliettino d'addio del padre e gli altri casi di violenza

Solo dopo la rimozione del cadavere e gli accertamenti dell'identità dell'uomo, gli agenti di polizia catalana sono entrati nella casa in cui viveva, dove sono stati ritrovati i cadaveri della moglie e dei bambini, di 8 e 5 anni. Come riporta il quotidiano spagnolo El Pais riportando fonti della polizia, in precedenza l'uomo aveva lasciato un breve biglietto di addio in cui chiedeva perdono e assicurava che non si trattava di violenza sessista. I media spagnoli parlano di "triplice femminicidio". Gli inquirenti attendono l'autopsia per stabilire le cause della morte.

Soltanto una settimana fa un altro caso di violenza di genere si è registrato a Gerona, sempre in Catalogna, dove è stata arrestato un uomo dopo aver ucciso il figlio di 5 anni e ferito gravemente la madre, una donna di nazionalità spagnola di 29 anni, tuttavia sopravvissuta all'attacco e tuttora ricoverata in ospedale.

Da inizio anno sono almeno 5 i bambini vittime di violenza vicaria di femminicidi in Spagna, tutti in Catalogna.

Dal 2013 sono 55, secondo i dati del ministero dell'Interno. Sono invece otto le donne vittima di femminicidio da gennaio 2024, oltre 1.248 negli ultimi vent'anni.