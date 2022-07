Cos'è la febbre emorragica Crimea-Congo, il nuovo virus portato dalle zecche

Un raro virus in grado di uccidere un paziente su tre ha raggiunto l'Europa, la Spagna per la precisone, dove le autorità nazionali hanno confermato un caso di febbre emorragica di Crimea-Congo (Cchf). Il virus CCHF appartiene al genere Nairovirus, famiglia Bunyaviridae un virus con un tasso di mortalità che può raggiungere il 40 per cento e si trasmette attraverso la puntura di zecche e il bestiame.

Provoca febbre alta, dolore, nausea e vomito, di solito 3-4 giorni dopo l'infezione. La trasmissione da uomo a uomo può avvenire in caso di stretto contatto con sangue, secrezioni, organi o altri fluidi corporei di persone infette. Le infezioni nosocomiali possono verificarsi anche a causa di una sterilizzazione impropria delle attrezzature mediche, del riutilizzo degli aghi e della contaminazione delle forniture.

L'Oms ha incluso la Cchf nell'elenco delle malattie a maggior rischio per la salute pubblica a causa del suo potenziale epidemico e della limitata disponibilità di cure. "Il virus si trasmette principalmente attraverso il morso di zecche infette del genere Hyalomma. H. marginatum e H. lusitanicum sono i principali vettori potenziali in Spagna e la presenza di zecche infette è stata dimostrata in Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Estremadura e Andalusia", spiegano José Ramón Arribas (Hospital Universitario La Paz) e María Paz Sánchez-Seco (Instituto de Salud Carlos III), nel libro "Infectious diseases in 2050", prodotto dalla Società spagnola di malattie infettive e microbiologia clinica (Seimc). "Lo scenario peggiore, che non si può escludere, sarebbe che entro il 2050 la Spagna potrebbe avere un'evoluzione simile a quella di altri Paesi come la Turchia, dove il primo caso è stato diagnosticato nel 2002 e nel 2015 sono stati diagnosticati più di 9mila casi confermati di CCHF."

Il virus della febbre emorragica di Crimea-Congo è endemico in Africa, nei Balcani, in Medio Oriente e nei Paesi asiatici a sud del 50° parallelo nord . Ad oggi, la Spagna è l'unico Paese dell'Europa occidentale ad aver registrato casi autoctoni di questa malattia. I primi casi umani sono stati diagnosticati nel 2016 e, finora, ne sono stati registrati più di 10, di cui tre sono morti.

Sebbene un vaccino inattivato contro la Cchf sia stato sviluppato e utilizzato su piccola scala nell'Europa dell'Est, attualmente non esiste un vaccino sicuro, efficace e ampiamente disponibile per l'uso umano. In assenza di dosi, l'unico modo per ridurre il rischio di infezione negli esseri umani è quello di aumentare la consapevolezza dei fattori di rischio e di educare le persone sulle misure che possono essere adottate per ridurre l'esposizione al virus.