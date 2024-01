La famiglia rimasta intrappolata in una grotta

Da sabato 6 gennaio cinque persone sono intrappolate nella grotta di Monte Croce ("Križna Jama"), in Slovenia, a causa di un allagamento. Si tratta di una famiglia di tre persone, tre adulti sloveni, e di due speleologi-guide che li stavano guidando in visita nella grotta che si trova nella provincia del Carso interno, nel sud-ovest del paese a circa 50 chilometri dalla capitale Lubiana, destinazione di "turismo esperienziale". Il gruppo era ormai a 2.400 metri dall'entrata quando il livello interno dell'acqua si è alzato a causa delle forti piogge, tanto da impedire loro l'uscita, rendendo impossibile il ritorno lungo il percorso tortuoso di laghi sotterranei presenti nella grotta (lunga in tutto 8 chilometri).

È stato dato subito l'allarme: la famiglia e le due guide sono stati raggiunti da un gruppo di soccorritori e sommozzatori, una quarantina di persone in tutto, che hanno portato loro supporto e viveri e allestito un rifugio d'emergenza in cui aspettare che il livello dell'acqua scenda. Secondo la protezione civile locale, che coordina i soccorsi, nelle ultime ore il livello dell'acqua si è ulteriormente innalzato, non consentendo di raggiungere l'uscita nemmeno a nuoto. Le cinque persone intrappolate, dunque, potrebbero dover attendere alcuni giorni prima di poter uscire dalla grotta in sicurezza: in quel caso gli speleo-sub torneranno a portare loro cibo e acqua.

Il gruppo ha iniziato sabato mattina un tour del sistema di grotte, accessibile solo in barca lungo il fiume Bloscica che lo attraversa. I visitatori possono entrare solo nell'ambito di visite guidate. Dopo l'allagamento, gli speleologi li hanno individuati nella tarda serata di sabato a quasi due chilometri e mezzo dall'ingresso della grotta. Li hanno trasferiti in un luogo sicuro previsto per questo tipo di emergenze e hanno allestito un rifugio riscaldato dove dovranno attendere che il livello dell'acqua scenda. "Tutti e cinque sono in condizioni stabili", hanno detto le autorità della protezione civile, aggiungendo che le squadre di soccorso hanno consegnato loro durante la notte una tenda, vestiti caldi, cibo e medicine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Se il livello dell'acqua scendesse, il salvataggio potrebbe essere effettuato rapidamente", ha detto il capo della squadra di soccorso speleologico, Walter Zakrajsek, aggiungendo che se invece i tunnel delle grotte rimanessero ancora allagati, le squadre di sommozzatori effettueranno un viaggio di tre ore per raggiungere i malcapitati e rifornirli ogni dodici ore. Secondo le previsioni degli esperti, il livello delle acque sotterranee dovrebbe iniziare presto a scendere, ma potrebbero volerci alcuni giorni prima che il passaggio sia di nuovo sicuro.

Nell'operazione di salvataggio hanno preso parte 35 soccorritori speleologici e 8 sommozzatori provenienti da tutta la Slovenia, assistiti da 11 vigili del fuoco e membri della protezione civile. La grotta di Monte Croce, famosa soprattutto per la sua serie di ventidue laghi sotterranei di acqua verde smeraldo, è il quarto più grande ecosistema sotterraneo conosciuto al mondo in termini di biodiversità: al suo interno sono state scoperte 44 specie di organismi viventi.