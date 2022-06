A 17 anni crea un falso centro Covid, e incassa 5,7 milioni di euro

A soli 17 anni, ha capito che la pandemia che lo ha costretto a casa durante i lockdown, poteva diventare un modo per diventare milionario. E così ha creato un falso centro di screening Covid, chiedendo i rimborsi a un’associazione di medici. Con questo “trucchetto”, il giovane ha incassato quasi 6 milioni di euro. Per sua sfortuna, però, le autorità lo hanno scoperto. E adesso dovrà pagare una multa per frode.

È successo in Germania. L'ingegno del ragazzo è stato di capire che il sistema di rimborsi varato dal governo per sostenere le attività dei centri privati per i test Covid aveva una serie di falla: i “casi di contatto” o le persone con sintomi riconducibili alla malattia non devono pagare direttamente i centri Covid, ma è il centro a doversi incaricare di inviare una fattura alla Kassenärtzlichen Vereinigung (Kv), un'associazione di medici approvata dai servizi di assicurazione sanitaria tedeschi. L'associazione dei medici rimborsa poi i costi ai centri che eseguono i test semplicemente sulla base di una fattura.

Così è nata l'idea: creare un falso centro di analisi e inviare false fatture. In soli quattro mesi, tra marzo e giugno 2021, il giovane è riuscito a incassare 5,7 milioni di euro, dichiarando di aver effettuato 500mila test, ovvero circa 5mila al giorno, un numero elevatissimo. Ma non è stato questo a far scoprire la truffa che il giovane aveva ideato, ma l’intuizione di un impiegato della banca, insospettito dai movimenti sul conto del ragazzo. "La verità è stata scoperta grazie alla vigilanza di un impiegato della banca dove il giovane aveva il suo conto, che è rimasto sorpreso nel vedere il reddito di questo semplice studente salire alle stelle", scrive l'Afp. L’uomo ha contattato la polizia che, dopo un'indagine, ha bloccato il denaro e lo ha restituito alla Kassenärtzlichen Vereinigung. Il giovane dovrà ora pagare una multa di 1.500 euro, che dovrà versare a un'organizzazione caritatevole.