Falsi risultati negativi a 40mila persone, sospeso laboratorio Covid nel Regno Unito

Quarantamila persone con il Covid-19 potrebbero essere state lasciate libere di andare in giro e diffondere il contagio, dopo che un laboratorio di analisi ha rilasciato una enorme quantità di falsi test negativi. È accaduto in un centro privato di Wolverhampton, nell'Inghilterra centrale, che era convenzionato con l'Nhs, il sistema sanitario pubblico britannico. L'elaborazione dei tamponi è stata sospesa dopo che è stato scoperto che alcune persone che erano risultate positive al Covid-19 nei test rapidi sono risultate poi negative ai test Pcr fatto in quella struttura.

Le falle nel sistema

"Circa 400mila campioni sono stati elaborati tramite il laboratorio, la stragrande maggioranza dei quali saranno risultati negativi, ma si stima che a circa 43mila persone potrebbero essere stati consegnati risultati negativi di test Pcr errati", ha detto l'agenzia sanitaria, che ha parlato di "un incidente isolato attribuito a un laboratorio" e ha affermato che le persone colpite saranno contattate e sarà loro consigliato di ripetere un test. Il Regno Unito esegue circa 1 milione di test al giorno, registrando quasi 40mila nuove infezioni quotidiane nell'ultima settimana. Adesso il sistema di test e tracciamento nazionale sta contattando le persone che potrebbero essere ancora infettive per consigliare loro di fare un altro test.

Appalto milionario

“Credo che dobbiamo porci una serie su domande su come è possibile che questa azienda privata, che non esisteva prima di maggio 2020, si sia aggiudicata un lucroso contratto da 120 milioni di sterline per gestire questo laboratorio”, ha attaccato il laburista Jonathan Ashworth, segretario di Stato ombra alla Salute, aggiungendo che “i ministri gettato soldi delle tasse a pioggia e hanno completamente fallito nel fornire i servizi che le persone meritano”.