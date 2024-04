Facebook nel mirino di Bruxelles: "Troppa disinformazione dalla Russia"

Una mega-multa in arrivo per Meta. La causa: sui suoi canal social circola troppa disinformazione dalla Russia. La rivelazione proviene dal Financial Times che il 30 aprile ha anticipato che la Commissione europea sarebbe pronta ad avviare un'indagine su Facebook e Instagram perché non avrebbero fatto abbastanza per contrastare le fake-news provenienti da Mosca e da altri Paesi. Il quotidiano britannico specializzato in questioni economiche ha precisato che i due social di Meta avrebbero violato in particolare le regole della legge europea sui servizi digitali (Dsa) che riguardano la moderazione dei contenuti.

Il governo dell'Unione Europea è in allerta in vista del voto di giugno per eleggere i nuovi eurodeputati. "I funzionari dell'Ue sono particolarmente preoccupati per il modo in cui le piattaforme di Meta gestiscono gli sforzi della Russia per minare le elezioni europee che si terranno a giugno" si legge sul quotidiano londinese. Bruxelles teme anche che "il meccanismo dell'azienda per consentire agli utenti di segnalare i contenuti illegali non sia sufficientemente accessibile o facile da usare" per conformarsi al Dsa. Il Financial Tilmes ha ricordato inoltre che in caso di violazione della legge, Meta potrebbe essere multata fino al 6% del suo fatturato annuo globale.

La legge europea sui servizi digitali, approvata nell'aprile dello scorso anno, prevede regole per obbligare le piattaforme a rivelare quali misure stanno adottando per affrontare la disinformazione o la propaganda. Il colosso dei social creato da Mark Zuckerberg ha già risposto al quotidiano della City, respingendo le accuse. "Abbiamo un processo consolidato per identificare e mitigare i rischi sulle nostre piattaforme", ha dichiarato un portavoce di Meta, citato dal Ft. "Siamo ansiosi di continuare la nostra collaborazione con la Commissione europea e di fornirle ulteriori dettagli su questo lavoro", ha aggiunto l'azienda statunitense.