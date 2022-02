"Come fabbricare una bomba in casa": l'Europol scova oltre 500 manuali sul web

Esplosivi fai da te fabbricabili con agenti chimici disponibili sul mercato e potenzialmente capaci di facilitare gli attentati terroristici o renderli più letali. Il fenomeno della bombe fatte in casa, finito del mirino dell’Europol, è strettamente legato ai manuali online che ne permettono la fabbricazione. Per questo l'Ufficio europeo di polizia ha organizzato una Giornata d'azione per la ricerca e il contrasto su larga scala dei contenuti terroristici sul web. Il risultato è una maxi segnalazione di oltre 500 contenuti online altamente pericolosi.

Si tratta di veri e propri “manuali ed esercitazioni che fornivano istruzioni, tra l'altro, su come realizzare bombe” e “su come preparare e portare a termine attentati terroristici”, ha spiegato l’Europol in una nota. In totale, sono 563 i contenuti online segnalati dalle forze dell’ordine nella vasta operazione informatica, che si è svolta il primo febbraio. Ad ospitare ebook e semplici Pdf che spiegavano agli aspiranti terroristi come mettere in atto i loro piani stragisti erano 106 siti e piattaforme web, finite anche loro nella rete dell’operazione di polizia informatica.

Lo svolgimento dell’attività di ricerca e segnalazione dei contenuti online pericolosi è stata possibile grazie al coinvolgimento di unità specializzate nella lotta al terrorismo provenienti da Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera e il Regno Unito. L’attività di deferimento - ha aggiunto l’Europol - riguardava i contenuti online sui precursori di esplosivi, sostanze chimiche utilizzate per fabbricare le bombe, condivisi tra i membri di gruppo di supporto al terrorismo, "comprese le reti terroristiche jihadiste, di destra e di sinistra”.