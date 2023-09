Chiede una cura palliativa, le infermiere la soffocano con un cuscino

Aveva chiesto una sedazione palliativa per porre fine alle sofferenze provocatele da un cancro terminale. Ma al momento della somministrazione del farmaco letale qualcosa è andato storto, e così l'équipe medica che l'aveva seguita nelle ultime settimane di vita ha deciso di soffocarla con un cuscino. Questa è l'accusa mossa a un medico e due infermiere in Belgio dalla procura e dai famigliari della vittima, una donna belga di 36 anni. Lo riporta la tv Rtbf.

I fatti risalgono al marzo 2022. In Belgio, l'eutanasia è legale e viene concessa anche a chi soffre di malattie mentali come la depressione. In realtà, la donna, di cui si conosce solo il nome, Alexina, non aveva chiesto l'eutanasia in senso stretto, ma una sedazione palliativa per essere accompagnata alla morte riducendo le sofferenze. Quando il medico arriva a casa di Alexina, ci sono anche due infermiere che la donna conosce da tempo e con le quali si era sviluppato un rapporto di amicizia. In casa sono presenti anche la compagna e il figlio di Alexina.

Non è chiaro cosa sia andato storto, ma di sicuro la cura palliativa non ha funzionato come doveva: il farmaco non riesce a ridurre le sofferenze, e Alexina urla per il dolore. Sarebbe stato a questo punto che le due infermiere, forse spinte dal rapporto di amicizia, decidono di soffocare la donna con un cuscino, lasciando all'oscuro del gesto la compagna: per lei e il figlio, Alexina era morta naturalmente.

L'autopsia condotta sulla donna ha però rivelato la vera causa del decesso e fatto scattare le indagini della Procura. Una delle due infermiere avrebbe confessato l'omicidio intenzionale, mentre il medico nega di aver assistito agli ultimi attimi di vita di Alexina. Il caso è stato avviato su richiesta della procura di Liegi e la famiglia della donna ha deciso di costituirsi parte civile. "Lo scopo non è quello di chiedere sanzioni ma di provocare un dibattito e che cose del genere non succedano mai più", dice l'avvocato di famiglia.

