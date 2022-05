Come l'Eurovision sta "finanziando" la guerra dell'Ucraina

Il gruppo musicale ucraino Kalush Orchestra, vincitore dell'ultimo concorso canoro Eurovision, ha messo all'asta il proprio trofeo aggiudicandosi 900mila dollari (837.000 euro), che ha donato a una fondazione che aiuta le forze armate ucraine.

Il ricavato, raccolto in criptovaluta digitale, sarà utilizzato per acquistare il sistema aereo senza pilota PD-2, che comprende tre droni e una stazione di controllo a terra, ha dichiarato Serhiy Prytula, conduttore televisivo ucraino che ha presentato l’asta.

Il trofeo, un grande microfono di cristallo con il logo dell'Eurovisione, è stato messo venduto su Facebook, ad aggiudicarselo è stata la società Whitebit, un’azienda ucraina specializzata nel commercio di Bitcoin, riporta la BBc. La band ha anche organizzato una lotteria online per il cappello rosa del cantante Oleh Psiuk, al prezzo di 5 dollari a biglietto, raccogliendo altre 344mila euro.

La vendita è avvenuta in concomitanza con un concerto di beneficenza presso la Porta di Brandeburgo a Berlino, nel quale si è esibito il gruppo. Parlando durante il concerto, Psiuk ha invitato la popolazione a prestare attenzione a ciò che sta accadendo in Ucraina e a non abituarsi alla guerra che ha ucciso 4.031 civili e ne ha feriti altri 4735, come riporta l'Onu. Allo stesso tempo, più di 14 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case dall'inizio dell'invasione e le città sono state trasformate in cumuli di macerie. "Penso che le informazioni sulla guerra dovrebbero essere sempre in prima pagina finché non arriverà la pace", ha detto Psiuk.

"Siete fantastici", ha esclamato il gruppo Kalush su Facebook domenica sera. "Un ringraziamento speciale al team Whitebit che ha acquistato il trofeo per 900.000 dollari ed è ora il legittimo proprietario". Il denaro ricavato dall'asta - a cui si può partecipare utilizzando le criptovalute - sarà devoluto alla Fondazione Prytula, che aiuta l'esercito ucraino, ha dichiarato il gruppo su Instagram. Il gruppo Kalush Orchestra ha vinto il concorso europeo il 14 maggio con la canzone "Stefania", un mix di hip-hop e musica tradizionale. La performance ha ottenuto un plebiscito da parte degli spettatori.