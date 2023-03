Una "mini Europa" con Ucraina e Romania: così la Polonia sfida Bruxelles

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki vuole costruire una nuova comunità economica che metta assieme Polonia, Romania e Ucraina. In un discorso in occasione di un incontro intergovernativo a Bucarest tra gli esecutivi polacco e romeno, il leader conservatore è tornato ad attaccare l'Ue e la politica di Bruxelles, accusata da Varsavia di dirigismo. "Non possiamo guardare a un'Unione europea come a qualcosa che dobbiamo sempre ascoltare che deve sempre dettare le migliori soluzioni da portare in valigia a Bucarest o Varsavia", ha detto Morawiecki.

Il premier polacco ha anche elogiato il suo omologo romeno e il presidente Klaus Iohannis per aver adottato una linea politica che mira a una maggiore coesione tra Romania e Polonia. Di qui la proposta di Morawiecki che Polonia e Romania dovrebbero sviluppare una cooperazione in un triangolo con l'Ucraina per migliorare gli investimenti e i piani strategici militari e consentire la creazione di una "nuova comunità economica nella regione dell'Europa centrale e orientale". In alte parole, una mini-Europa pronta a sganciarsi da Bruxelles o che si ponga comunque in conflitto con le scelte concordate presso le istituzioni europee.

Come ricorda Euractiv, la proposta di Morawiecki è in linea con il discorso del premier polacco della settimana scorsa all'Università di Heidelberg, in Germania, dove ha sottolineato il ruolo degli Stati-nazione sovrani contro una federazione europea. "Niente salvaguarderà la libertà delle nazioni, la loro cultura, la loro sicurezza sociale, economica, politica e militare meglio degli Stati nazione", ha sostenuto Morawiecki, aggiungendo che "altri sistemi non sono altro che illusioni". Una vera e propria sfida all'Ue.