Perché l'Europa teme adesso la debolezza di Putin (e il futuro di Wagner)

La rivolta del gruppo Wagner, poi rientrata, contro i vertici militari della Russia sta aprendo scenari preoccupanti per l'Europa. Da un lato, ha "indebolito" il presidente russo Vladimir Putin, cosa che potrebbe rappresentare "un pericolo maggiore", secondo il capo della politica estera dell'Ue, Josep Borrell. Dall'altro, "avrà un impatto non solo in Ucraina, ma anche in Africa", ha avvertito la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Mentre i leader dei Paesi dell'Est Europa temono che, spostandosi in Bielorussia, i mercenari di Yevgeny Prigozhin possano "rivoltarsi contro di noi".

Putin indebolito

Le preoccupazioni su quanto sta avvenendo all'interno degli equilibri di potere a Mosca sono emerse con forza durante il vertice Ue in corso a Bruxelles. Il primo pensiero è a cosa potrebbe comportare per il futuro della guerra in Ucraina una Russia destabilizzata dall'interno. I Paesi baltici vedono l'ammutinamento di Wagner e le difficoltà di Putin come una buona notizia per il prosieguo del conflitto. Ma Borrell non è dello stesso avviso: "È chiaro che Putin ne esce indebolito da questa crisi. Ma un Putin indebolito è un pericolo maggiore", ha detto l'Alto rappresentante Ue. Putin, ha aggiunto, avrebbe "perso quello che Machiavelli chiamava la base dello Stato, ovvero il monopolio della forza. Finora abbiamo guardato alla Russia come una minaccia per la sua forza, che ha usato in Ucraina. Ora dobbiamo guardarla come un rischio per la sua instabilità interna. Dobbiamo stare attenti alle conseguenze, tutto quello che sta succedendo rimane poco chiaro, come chi c'era dietro a questo tentativo di ribellione militare. Alcuni generali sono stati arrestati e immagino che Putin vorrà fare pulizia all'interno", ha concluso Borrell.

Il futuro di Wagner

Ai timori di Borrell hanno fatto eco quelli di von der Leyen sulle future mosse del gruppo Wagner. "Questo ammutinamento - ha detto arrivando al summit Ue - avrà scosse di assestamento (...) Dobbiamo anche tenere a mente che l'insurrezione di Wagner non avrà un impatto solo in Ucraina, ma anche in Africa, perché Putin aveva proiettato il suo potere in Africa attraverso Wagner e, dunque, di sicuro vedremo gli effetti di questa insurrezione anche lì". Il riferimento è alla presenza dei mercenari di Prigozhin in Paesi come Mali, Burkina Faso e Repubblica Centrafricana, dove Wagner ha di fatto occupato il vuoto lasciato dalle truppe francesi. Si tratta di una regione importante anche perché snodo dei flussi di migranti verso il Nord Africa, e da qui all'Europa.

La piattaforma bielorussa

Se von der Leyen guarda all'Africa, i Paesi dell'Est Europa guardano alla Bielorussia, dove Prigozhin potrebbe spostare non solo la propria residenza, ma anche parte delle sue truppe. "I gruppi di combattenti di questi serial killer potrebbero essere in Bielorussia in qualsiasi momento e nessuno sa quando potrebbero rivoltarsi contro di noi", ha detto ai giornalisti il presidente lituano Gitanas Nauseda. Anche il presidente della Polonia Andrzej Duda aveva espresso la stessa preoccupazione nei giorni scorsi incontrando il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg: secondo Dua, l'arrivo di Wagner in Bielorussa potrebbe creare una situazione "seria e preoccupante" e richiede "decisioni forti" e una "risposta molto, molto dura da parte" dell'Alleanza atlantica.

