La risposta dell'Europa agli agricoltori: "Paghe più giuste, ma Green Deal è vitale"

Provano a riportare la calma e il dialogo i vertici delle istituzioni europee dopo l'ondata di proteste che gli agricoltori hanno portato avanti in mezza Europa. A metterci la faccia è la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha parlato di paghe più giuste, ma ha anche ribadito che gli obiettivi del Green Deal, legati alla sostenibilità ambientale e alla tutela della natura, vanno portati avanti. La vera frattura, che si evita di affrontare, sembra essere proprio quella all'interno del mondo agricolo, tra grandi produttori e piccole aziende agricole, che non reggono il ritmo di una concorrenza spietata.

Giusta remunerazione per gli agricoltori

"C'è una crescente polarizzazione e divisione sui temi riguardanti l'agricoltura", ha affermato von der Leyen aprendo i lavori della riunione sul Dialogo strategico sul futuro dell'agricoltura nell'Ue, " sono convinta che la polarizzazione possa essere superata solo attraverso il dialogo", ha aggiunto la presidente della Commissione Ue. La riunione è stata la mossa per correre ai ripari dopo il susseguirsi di manifestazioni e blocchi stradali, che hanno paralizzata Germania, Polonia, Romania e soprattutto la Francia. Al di là delle peculiarità di ciascuno Stato, le istituzioni europee sono state criticate per gli oneri burocratici eccessivi, le modifiche al sistema dei sussidi e incentivi previsti dalla Pac, per gli obiettivi ambientali reputati "dannosi" per le tasche del settore rurale.

Sulle rivendicazioni del mondo rurale hanno soffiato sul fuoco l'estrema destra. La guida dell'esecutivo europeo ha aperto la porta sulla questione economica: "Voi meritate una giusta remunerazione per il vostro lavoro. Il nostro obiettivo è sostenere i vostri mezzi di sussistenza e garantire la sicurezza alimentare dell'Europa. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere in questo senso", ha dichiarato von der Leyen rivolgendosi direttamente ai rappresentanti del settore agricolo presenti a Palazzo Berlaymont.

Ribaditi obiettivi del Green Deal

La politica tedesca ha ricordato d'altra parte come non sia possibile per l'Europa ignorare le sfide portate dalla guerra in Ucraina, così come quelle che hanno spinto per la creazione del Green Deal: una natura consumata dall'eccessiva produzione, un uso insostenibile di pesticidi e fertilizzanti chimici che ha ridotto la fertilità dei suoli, un alto livello di inquinamento provocato da allevamenti intensivi. "Stiamo tutti facendo uno sforzo enorme per contribuire ai nostri obiettivi collettivi del Green Deal europeo. E' esistenziale. Perché viviamo tutti con la natura e dalla natura", ha precisato von der Leyen. Ha poi ricordato che "le sfide stanno aumentando, che si tratti di concorrenza dall'estero o di sovra-regolamentazione in patria, che si tratti del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità o del declino demografico".

La presidente della Commissione ha poi promesso di riunire intorno al tavolo un gruppo "eterogeneo di attori del settore agroalimentare europeo". Tra questi saranno inclusi agricoltori, rappresentanti dell'industria alimentare, come pure gruppi di consumatori e ambientalisti, insieme ad esponenti del settore finanziario e del mondo accademico. A presiedere il dialogo strategico è stato Peter Strohschneider, uno storico e sociologo tedesco che ha ricoperto ruoli accademici e pubblici in Germania, presiedendo anche la commissione federale sul futuro dell'agricoltura.

Il crollo delle aziende agricole

In questi anni il numero di aziende agricole in tutto il blocco dei 27 è crollato. Tra il 2005 e il 2020 è diminuito di circa il 37% e la riduzione riguarda innanzitutto le realtà più piccole. "La necessità di nutrire i cittadini con alimenti sani e di stagione, finanziariamente accessibili a tutti, compresi i settori più poveri della popolazione, può essere soddisfatta solo con un numero maggiore di aziende agricole sul territorio dell'Ue", ha ricordato in una nota Via Campesina Europa (Ecvc), una delle organizzazioni che rappresenta i piccoli agricoltori, dopo aver partecipato all'incontro con Von der Leyen. "Le migliaia di agricoltori scesi in strada dimostrano che il cosiddetto modello industriale competitivo non dà futuro alla grande maggioranza dei produttori, ma neppure ai consumatori e ai cittadini", ha commentato Geneviève Savigny, agricoltrice e rappresentante di Via Campesina.

L'organizzazione ha delineato come priorità la ricezione di prezzi equi per prodotti della terra e la rimozione dell'agricoltura dagli accordi di libero scambio; l'accesso alla terra per i giovani, al fine di garantire il rinnovamento generazionale e infine il rafforzamento dei diritti sulle sementi, in particolare bloccando la deregolamentazione delle nuove tecniche genomiche (Ngt). A quest'ultima il 25 gennaio ha dato il primo via libera la commissione Ambiente del Parlamento europeo, con il plauso della Copa-Cogeca, la potente organizzazione europea che tutela principalmente latifondisti e grandi aziende agricole.