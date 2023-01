Scoperto in Svezia il più grande giacimento di terre rare d'Europa

In Europa è stato trovato un nuovo giacimento minerario di terre rare, il più grande del continente. La scoperta è stata fatta in Svezia dalla società mineraria statale svedese Lkab, che ha dichiarato di aver individuato nell'area di Kiruna risorse per oltre un milione di tonnellate di ossidi di terre rare, delle materie prime molto scarse ma oggi sempre più richiesta perché fondamentale per molti processi produttivi delle tecnologie più innovative: dagli smartphone, ai pannelli solari e alle auto elettriche e ibride. "Questa è una buona notizia, non solo per Lkab, per la regione e per il popolo svedese, ma anche per l'Europa e per il clima", ha dichiarato l'amministratore delegato dell'azienda, Jan Mostrom, secondo cui la miniera "potrebbe diventare un importante tassello per la produzione di materie prime critiche che sono assolutamente cruciali per consentire la transizione verde".

Gli elementi delle terre rare non sono attualmente estratti in Europa e la regione dipende dalle importazioni dall'estero, soprattutto dalla Cina, mentre si prevede che la domanda aumenterà nei prossimi anni a causa dell'aumento dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili. "L'elettrificazione, l'autosufficienza e l'indipendenza dell'Ue dalla Russia e dalla Cina inizieranno in miniera", ha esultato il ministro dell'Energia, delle Imprese e dell'Industria Ebba Busch. Tuttavia, la strada per l'estrazione del giacimento in Svezia è lunga. Lkab ha dichiarato di voler presentare una richiesta di concessione per lo sfruttamento nel 2023, ma ha aggiunto che ci vorranno almeno 10-15 anni prima di poter iniziare a estrarre il giacimento e a spedirlo sul mercato.

La Commissione europea considera le terre rare tra le risorse più critiche per la regione ma ha difficoltà ad assicurarsi forniture sufficienti a espandere il mercato del blocco. Secondo un rapporto della società di consulenza Adamas, la Cina attualmente sfrutta circa il 70 per cento delle miniere di terre rare a livello globale e gestisce tra l'85 e il 90per cento della loro lavorazione. Questo significa che l'Unione europea è fortemente dipendente da Pechino, mentre il suo obiettivo è la diversificazione. Altri importanti giacimenti si trovano in Groenlandia, e il loro sfruttamento è conteso tra Stati Uniti, Europa e Cina, ma il Paese è restio a utilizzarli in quanto l'estrazione ha un impatto ambientale molto elevato.