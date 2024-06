"Rischio attentato terroristico in Europa, basi Usa in massima allerta"

La basi militari Usa in Europa sarebbero in "stato di massima allerta" per via del rischio di un attacco terroristico. È quanto riporta l'emittente statunitense Cnn che cita due funzionari del governo.

Le basi, inclusa la guarnigione dell'esercito americano a Stoccarda, in Germania, dove ha sede il comando europeo degli Stati Uniti, hanno alzato il livello di allerta alla condizione di protezione "Charlie". Questo status "si applica quando si verifica un incidente o si ricevono informazioni che indicano che è probabile una qualche forma di azione terroristica o di attacco contro personale o strutture" americane, secondo quanto spiega l'esercito Usa. Uno dei dirigenti statunitensi, che è di stanza in una base in Europa, ha detto alla Cnn che non si vedeva questo livello di minaccia "da almeno 10 anni", un riferimento alla stagione di attentati terroristici che hanno colpito Francia, Belgio e Germania, iniziati con la strage alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi. Lo stesso funzionario ha spiegato che di solito lo status di massima allerta significa che l'esercito ha ricevuto una "minaccia attiva affidabile".

Non è chiaro quali informazioni di intelligence abbiano attivato le misure di sicurezza rafforzate, ma le autorità europee hanno lanciato l'allarme su una potenziale minaccia terroristica nel continente, soprattutto in vista delle Olimpiadi di Parigi a luglio e durante gli attuali campionati europei di calcio in Germania.