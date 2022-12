In Estonia una moneta da 2 euro per celebrare la resistenza di Kiev: Slava Ucraini

La banca centrale dell'Estonia ha emesso monete da 2 euro dedicate all'Ucraina che entrano in circolazione oggi. La grafica "è stata disegnata dalla rifugiata ucraina Daria Titova. Sarà un promemoria quotidiano della lotta per la libertà dell'Ucraina e del suo futuro nell'Ue", ha spiegato su Twitter Kaja Kallas, la premier del Paese.

La moneta, al cui centro spicca il motto "Slava Ucraini", che significa Gloria all'Ucraina, "ci ricorda che la libertà è il valore più alto e che ottenerla richiede un costo altrettanto alto", ha commentato il governatore della Eesti Pank (Banca d'Estonia), Madis Muller. In tutto sono state messe in circolazione due milioni di monete, molte della quali potranno anche essere acquistata a scopo benefico come prodotto commemorativo su una carta moneta, con i proventi delle vendite che andranno a sostegno della lotta della nazione in guerra. "Gli ucraini, stanno combattendo, sacrificando la vita dei cittadini per i valori comuni dello spazio culturale europeo ed è nostro dovere sostenerli", ha continuato Muller.

Il governatore ha aggiunto che la Eesti Pank ha deciso di coniarla quest'anno principalmente per fornire sostegno finanziario alla banca centrale ucraina, in modo che possa indirizzare la propria assistenza dove è più necessaria. "Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito acquistando la carta moneta uscita in estate. I sostenitori sono arrivati da tutto il mondo e la prima donazione di 350mila euro all'Ucraina è già stata fatta. Sicuramente ne arriveranno altre, visto che le vendite per beneficenza continuano", ha dichiarato.

