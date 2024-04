Litiga con la moglie e uccide a coltellate i figli di 3 anni e 20 mesi: poi tenta il suicidio schiantandosi contro un albero

Orrore in Francia. Una bambina di 3 anni e il fratellino di 20 mesi sono stati ritrovati morti oggi a Forges-les-Bains, nel dipartimento dell'Essonne, non lontano da Parigi. Il padre dei due, che ha detto ai poliziotti di averli uccisi dopo una lite con la moglie, è stato arrestato. "Un uomo ha tentato di togliersi la vita in auto ieri sera alle 23:30 - hanno fatto sapere gli inquirenti - è sopravvissuto e ha dichiarato che aveva appeno ucciso i suoi due bambini". I loro corpi sono stati ritrovati poco dopo. I fatti.

Duplice omicidio

Secondo quanto riporta in questi minuti il quotidiano Le Parisien, e rano le 23 di ieri sera quando l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Étampes in ambulanza: si era schiantato contro un albero mentre era alla guida della sua auto. Sotto l'effetto dell'alcol e lievemente ferito, si è poi confidato con il personale infermieristico della struttura. Ha rivelato di aver appena pugnalato a morte i suoi due figli. Il sospettato ha raccontato che i bambini morti erano nel bagagliaio di un'auto, parcheggiata vicino a un centro di riciclaggio, situato non lontano dal luogo dell'incidente in cui era rimasto coinvolto in seguito.

I corpi nel bagagliaio