Esplosione in centro a Parigi, palazzi in fiamme

Paura a Parigi. Una violenta esplosione ha scosso rue Saint-Jacques nel 5 arrondissement della capitale francese, vicino il Pantheon. Si tratterebbe di una fuga di gas che ha portato al crollo della facciata di un edificio e ha innescato incendi in una serie di edifici. Ci sarebbero diverse persone bloccate sotto le macerie.

La prefettura di Parigi, affermando che "al momento nessuna causa dell'esplosione è accertata", ha fornito un nuovo bilancio per il palazzo crollato: ci sono 16 feriti, di cui sette in condizioni molto gravi. L'esplosione è avvenuta alle ore 17 nella place Alphonse Laveran, alla American Paris Academy, una scuola americana di moda e design.

Secondo il quotidiano Le Parisien, la questura intanto evoca un "intervento in corso" in rue Saint-Jacques e invita i residenti a stare lontani dalla zona interessata dall'incendio. "Gli edifici sono in fiamme, state alla larga per consentire ai vigili del fuoco di intervenire", ha dichiarato il funzionario Edouard Civel, primo vicesindaco del distretto. Una densa nube di fumo nero è visibile da tutta la città. Sul posto stanno accorrendo pompieri e ambulanze e la sindaca Anne Hidalgo.