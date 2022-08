La Russia terrà un’esercitazione militare con più di 50mila soldati

La Russia si prepara a una delle più grandi esercitazioni militari mai organizzate dal Paese. Più di 50mila soldati, provenienti, oltre che dal Paese ma anche dalla Bielorussia e altre ex repubbliche sovietiche, nonché dalla Siria, dalla Cina e dall'India, saranno schierati sul campo.

La manovra, riporta LeSoir, inizierà giovedì primo settembre e durerà fino a mercoledì sette. "I contingenti militari stranieri che partecipano alle esercitazioni Vostok-2022 sono arrivati al campo di addestramento Sergeevsky nel Primorye Krai (nell'Estremo Oriente russo) e hanno iniziato a prepararsi e a ricevere le loro attrezzature e armi", ha dichiarato il Ministero della Difesa russo. In totale saranno mobilitati "più di 50mila militari, più di 5mila armi ed equipaggiamenti militari, tra cui 140 aerei e 60 navi da guerra e di supporto", ha aggiunto in un comunicato. Il ministero russo non ha specificato il numero di partecipanti per ogni Paese.

Le esercitazioni, sotto il comando dello Stato Maggiore russo, consisteranno in "addestramento per azioni difensive e offensive" a terra, in aria e nel Mar del Giappone e nel Mar di Okhotsk, ha dichiarato il ministero. Secondo la stessa fonte, nel Mar del Giappone le navi russe e cinesi si addestreranno a "difendere le comunicazioni marittime" e a "sostenere le forze terrestri" nelle zone costiere.

È la prima volta che l’Esercito Popolare di Liberazione Cinese invia contemporaneamente l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a un'esercitazione organizzata dalla Russia. Pechino ha affermato che la sua presenza "non ha legami con l'attuale situazione regionale e internazionale".