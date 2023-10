Le escort scrivono all'Ue: "Anche i siti porno sono un rischio sistemico"

C'è anche la European Sex Workers' Rights Alliance, la lobby dei lavoratori del sesso, come le escort, tra le trenta ong che hanno scritto una lettera alla Commissione europea affinché anche i siti porno vengano inclusi nella lista piattaforme online che comportano un "rischio sistemico" per società. Tale elenco contempla già social come Facebook, Instagram, Twitter e TikTok, considerate come potenziali veicoli di contenuti illegali e dannosi, dalle fake news ai messaggi di incitamento all'odio dei terroristi, fino alla pedopornografia.

La lista serve a designare le piattaforme online con più di 45 milioni di utenti mensili nell'Unione europea che da agosto sono soggette al nuovo regolamento sui servizi digitali, il Dsa, che prevede multe pesanti per le società che non prendono adeguate contromisure per bloccare la diffusioni di contenuti illegali e pericolosi. Nell'elenco ci sono anche motori di ricerca come Google Search e Bing e siti di e-commerce come Amazon, AliExpress e Zalando.

Per il momento, dalla lista sono stati esclusi i siti porno, nonostante piattaforme come Xvideos abbiano ammesso di avere più di 160 milioni di utenti ogni mese nell'Ue. Il sospetto è che anche siti popolari come Pornhub e XHamster, che dichiarano entrambi 33 milioni di utenti mensili, o YouPorn, che ne dichiara appena sette milioni, abbiano in realtà una base di utenti ben più ampia. Da qui la richiesta di 30 ong, tra cui AccessNow e la già citata European Sex Workers' Rights Alliance: Bruxelles verifichi i reali utenti dei siti porno e li includa nella lista delle piattaforme a rischio sistemico. Le organizzazioni, secondo quanto riporta Euractiv, ritengono che "queste piattaforme stanno tentando attivamente di sottrarsi alle proprie responsabilità e di non essere ritenute responsabili per i rischi sistemici esistenti sulle loro piattaforme".

La Commissione europea dovrebbe rivedere la sua lista nei prossimi mesi. Per le ong, è importante colpire chi diffonde immagini di abusi sessuali o deepfake sui siti porno, evitando al contempo di stigmatizzare gli utenti di tali siti o i lavoratori del sesso coinvolti.

