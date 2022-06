Non sai stare su una gamba sola? Le probabilità di morire entro 10 anni raddoppiano

Non riesci a stare in equilibrio su una gamba? Secondo uno studio potrebbe essere un pessimo segnale. La ricerca, pubblicata sul British Journal of Sports Medicine, mostra come le persone di mezza età e gli anziani che non riescono a stare in piedi su una gamba sola per 10 secondi hanno quasi il doppio delle probabilità di morire entro 10 anni. Precedenti studi avevano dimostrato come la mancanza di equilibrio aumenti il rischio di contrarre un ictus o di soffrire di danni cerebrali precoci.

Ora un gruppo internazionale di esperti provenienti da Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Finlandia e Brasile ha completato uno studio di 12 anni, il primo nel suo genere, che esamina la relazione tra equilibrio e mortalità. Sebbene la ricerca fosse di tipo osservazionale e non potesse stabilire una causa, i risultati sono stati sorprendenti. Il capo del gruppo di ricerca, il medico Claudio Gil Araujo, ha affermato sulla base dei risultati ottenuto nei controlli di routine degli anziani dovrebbe essere aggiunto un test di equilibrio, cosa che attualmente non avviene. Questo tipo di prova "fornisce un feedback rapido e oggettivo al paziente e agli operatori sanitari per quanto riguarda l'equilibrio statico" e "aggiunge informazioni utili per quanto riguarda il rischio di mortalità in uomini e donne di mezza età e anziani".

Lo studio è stato condotto su 1702 persone nel periodo compreso tra il 2008 e il 2020. All’inizio dello studio tutti i partecipanti avevano un'età compresa tra i 51 e i 75 anni e nessun problema di salute. A tutti è stato chiesto di stare in piedi su una gamba per 10 secondi senza alcun aiuto aggiuntivo. Erano consentiti fino a tre tentativi su entrambi i piedi. Il 21 per cento di loro non è stato in grado di superare il test. Nel decennio successivo, 123 persone sono morte per varie cause. Dopo aver tenuto conto dell'età, del sesso e delle condizioni di base, l'incapacità di stare in piedi senza appoggio su una gamba per 10 secondi era associata a un rischio di morte maggiore dell'84 per cento.

Tuttavia, hanno detto i ricercatori, c'erano alcuni problemi con questo studio. Ad esempio, i partecipanti erano brasiliani bianchi, il che significa che i risultati potrebbero non essere più ampiamente applicabili ad altre etnie e nazioni. A differenza della forma aerobica, della forza muscolare e della flessibilità, l'equilibrio tende a conservarsi bene fino alla sesta decade di vita, quando inizia a diminuire in modo relativamente rapido. Tuttavia, la valutazione dell'equilibrio di solito non viene inclusa nei controlli sanitari delle persone di mezza età e anziane, probabilmente perché non esiste un test standardizzato. Finora c'erano pochi dati concreti che collegavano l'equilibrio a esiti clinici diversi dalle cadute.