Acqua contaminata da legionella nell'hub Nato fa 19 morti: indagano i servizi segreti

La rete idrica Rzeszów, cittadina nel sud-est della Polonia, è stata contaminata dal batterio della legionella provocando diverse vittime. Un incidente inquietante non solo per il numero dei morti (19, secondo l'ultimo bollettino), ma anche e soprattutto per il sospetto che la contaminazione possa essere stata innescata volutamente da qualcuno. I sospetti, anche se non esplicitati in maniera chiara dalle autorità di Varsavia, portano alla Russia. Tanto che sul caso indagano i servizi segreti polacchi.

La ragione del coinvolgimento dell'intelligence è che Rzeszów ha un ruolo non secondario nella guerra in Ucraina: la cittadina, infatti, è uno snodo logistico fondamentale per l'invio di aiuti militari e umanitari della Nato in Ucraina, e qui ha sede una base militare degli Stati Uniti. L'epidemia di legionellosi è emersa a metà agosto, e ha colpito oltre 160 persone. Nei giorni scorsi, le analisi delle autorità sanitarie hanno confermata la presenza del batterio nell'acqua della rete idrica, ma non è stato possibile stabilire l'origine dell'infezione. Tutte le ipotesi sono sul tavolo, compresa quella di una sorta di attacco batteriologico da parte di Mosca.

Le preoccupazioni per una potenziale azione ostile da parte del Cremlino in Polonia sono state sollevate fin dall'inizio del conflitto. Secondo Bloomberg, quest'anno le autorità polacche hanno arrestato almeno 15 persone accusate di spionaggio a favore della Russia . A marzo, il ministero dell'Interno di Varsavia ha affermato che i sospettati avevano cercato di impedire la fornitura di attrezzature, armi e aiuti all'Ucraina.

