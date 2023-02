Eolico e solare superano per la prima volta l'elettricità prodotta con gas o carbone

Le conseguenze sul mercato energetico europeo della guerra in Ucraina hanno accelerato la transizione verso le fonti rinnovabili. L'elettricità prodotta nell'Ue dagli impianti eolici e dai pannelli solari ha superato, per la prima volta, quella prodotta dal gas. Lo stesso è accaduto con il carbone, con la differenza che il sorpasso delle rinnovabili nei confronti della fonte fossile più inquinante è avvenuto nel 2019 per poi riconfermarsi negli anni successivi. È quanto emerge dal rapporto del think tank Ember sulle fonti di produzione dell'elettricità in Europa.

Nel 2022 eolico e solare hanno prodotto assieme il 22% dell'elettricità europea a fronte del 16% generata dal carbone e il 20% dal gas. "Tutti i timori di un ritorno del carbone sono ora superati", ha affermato Dave Jones, responsabile dell'analisi dei dati per Ember. "Non solo i Paesi europei sono ancora impegnati a eliminare gradualmente il carbone, ma ora stanno anche lavorando per eliminare gradualmente il gas", ha aggiunto l'esperto.

Il parziale stop della Russia alle esportazioni di gas verso l'Ue come rappresaglia per il sostegno dei governi europei alla difesa dell'Ucraina aveva fatto temere per un ritorno alle fonti fossili. L'elettricità prodotta dal carbone, ad esempio, a marzo del 2022 era aumentata del 35% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Ma a questa risposta immediata è poi seguita una strategia mirata a ridurre i consumi ed aumentare la produzione da fonti 'green'.

"La domanda di elettricità è diminuita significativamente nel quarto trimestre del 2022 a causa del risparmio energetico obbligatorio, misure volontarie e del clima mite", si legge nel rapporto. Tuttavia "in ultima analisi, la transizione aumenterà la domanda di elettricità", vista, ad esempio, la conversione verso le auto a batteria. "Questo maggior consumo deve essere soddisfatto attraverso fonti energetiche rinnovabili", hanno auspicato gli esperti.