Entrano nella gioielleria elegantissimi e rubano 15 milioni di euro

I commessi avevano pensato fossero dei clienti venuti ad acquistare gioielli o orologi di lusso, essendo loro vestiti in maniera elegantissima. Ma in realtà erano dei rapinatori che hanno poco dopo impugnato le pistole e chiesto di farsi consegnare oggetti di valore per un valore tra i 10 e i 15 milioni di euro. È accaduto a Parigi, in Francia, nella boutique Piaget, dove una donna in abito verde e due uomini in abito grigio hanno minacciato il personale armi in pugno, costringendo un impiegato ad aprire le vetrine, mentre ad altri è stato ordinato di sdraiarsi nel retro del negozio.

I ladri, che si ritiene fossero di origine sudamericana, sarebbero poi fuggiti a piedi anche se gli investigatori hanno detto che la banda potrebbe aver avuto delle motociclette nascoste nei paraggi. Nella rapina non è stato sparato nessun colpo e nessuno è stato ferito. Piaget era originariamente un produttore di orologi svizzeri, ma produce anche gioielli di lusso. Tra i suoi pezzi più pregiati c'è l'orologio Piaget Emperador Temple, che costa circa 3 milioni di euro. Piaget non è il primo gioielliere a essere preso di mira in strada. L'anno scorso, quattro rapinatori armati hanno portato via gioielli per un valore stimato di 2 milioni di euro dal punto vendita di Chanel.

La polizia ha registrato 2.076 rapine a mano armata l'anno scorso, con un calo del 18% rispetto al 2019, e la maggior parte di esse riguardava poche migliaia di euro, ha dichiarato la polizia. In passato in Francia diversi rapinatori sono diventati celebri nella nazione, come ad esempio Spaggiari, un rapinatore di banche del XX secolo, o Jacques Mesrine, che ha commesso una serie di rapine, omicidi e rapimenti negli anni Sessanta e Settanta.

