Entra nel recinto allo zoo e viene attaccata dai lupi, donna gravemente ferita

Voleva avvicinarsi agli animali e per questo ha avuto la pessima idea di scavalcare la recinzione ed entrare nella gabbia degli animali. Ma la donna, di 37 anni, è stata immediatamente aggredita dai lupi che l'hanno morsa prima che fosse portata in salva, ferendola gravemente. È accaduto allo zoo di Thoiry, vicino a Parigi. L'incidente è avvenuto intorno alle nove di questa mattina (domenica 23 giugno) come riporta il quotidiano francese Le Parisien.

Secondo le prime informazioni, la vittima, che aveva trascorso la notte in un albergo del parco, era andata a fare jogging. Secondo una fonte che ha parlato con la France Presse, la donna "è entrata in un recinto di lupi, attraversando due sistemi di sicurezza, un fossato e un dispositivo elettrico, progettato per impedire la fuga degli animali". Quando gli animali l'hanno attaccata l'hanno ferita "al collo, al polpaccio e alla schiena". La 37enne è stata portata in ospedale con una prognosi in pericolo di vita, ed è stata aperta un'indagine su quanto accaduto. Lo zoo di Thoiry è stato creato nel 1968 dal conte di La Panouse, che ha venduto l'attività a un gruppo di investitori nel 2018.