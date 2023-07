In Europa 19 neonati colpiti dal virus E11: 9 sono morti

Nell'ultimo anno in Europa ci sono stati 19 casi di grave infezione da Echovirus 11 (E11), in neonati, con nove piccoli che purtroppo sono morti. Lo rende noto l'ultimo aggiornamento del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) che però tranquillizza la popolazione sostenendo che in base al "verificarsi molto raro di infezioni così gravi e sulla base delle informazioni disponibili", il centro valuta come "basso il rischio per la popolazione neonatale nell'Unione europea".

Dei 19 casi registrati nel periodo dal luglio 2022 al 17 luglio 2023, tre si sono verificati in Italia, nove in Francia, due in Croazia, quattro in Svezia e due in Spagna. A questi si aggiungono due casi nel Regno Unito. Gli enterovirus, tra cui rientra E11, sono trasmessi per via fecale, orale, respiratoria o durante il parto. Il sintomo più caratteristica dell'infezione da E11 nei neonati è l'epatite fulminante che si presenta con irrequietezza, vomito, ittero, ipoglicemia ma può essere associata a sepsi, miocardite e meningite. L'Ecdc "sta monitorando attentamente e incoraggia gli Stati membri a segnalare" qualsiasi caso sospetto. Per quanto riguarda l'Italia, a giugno sono stati segnalati dall'Italia due casi di epatite fulminante legata all'infezione da E11 in fratelli gemelli prematuri e un terzo caso in un neonato ricoverato in terapia intensiva.

I virus isolati dai casi in Italia appartengono allo stesso cluster di quelli isolati in Francia e, scrive l'Ecdc, "sono necessari ulteriori dati per valutare se questo nuovo lignaggio causi malattie più gravi". L'attenzione sul tema era stata portata, il 4 giugno scorso, dalle autorità francesi che hanno informato di un aumento dell'infezione neonatale grave da E11 nei neonati a partire dal luglio 2022. Austria, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Portogallo non hanno osservato un aumento delle infezioni gravi rispetto agli anni precedenti.

