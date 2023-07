Il bambino scomparso dalla casa dei nonni e l'atroce sospetto della polizia

Dove è finito il piccolo Émile Soleil? Sono giorni di angoscia in Francia, dove la vicenda viene seguita con il fiato sospeso. Da sabato 8 luglio, Émile è scomparso nel nulla e le ricerche di squadre di gendarmi coadiuvate da elicotteri, unità cinofile e tanti volontari non hanno dato alcun risultato. Siamo a Haut-Vernet, un piccolo villaggio delle Alpi nell'Alta Provenza dove vivono appena 25 persone. Sono le 17.15 di sabato 8 luglio quando Émile Soleil è stato perso di vista mentre giocava nel giardino di casa dei nonni materni, dove era arrivato da poco per le vacanze estive, in compagnia dei genitori. Scattato l'allarme, nella frazione alpina a sud di Grenoble sono subito iniziate le ricerche. Finora però non si è trovata alcuna traccia. La polizia ha anche perquisito venti abitazioni del villaggio, senza risultato.

Cosa può essere successo? Gli appelli dei genitori del piccolo, diffusi su Facebook ma anche con gli altoparlanti nella zona, continuano. Giocare e andare in giro per le stradine del piccolo borgo alpino era considerato sicuro. Nulla lascia ipotizzare un'iniziativa di tipo criminale o illegale all'origine della scomparsa del bambino. La zona è montagnosa, piena di piccole scarpate e ruscelli. Se Émile si fosse perso, avrebbe già trascorso molte notti all'aperto, senza bere, mangiare e con temperature piuttosto elevate.

Nelle ultime ore è spuntata un'ipotesi inquietante nelle indagini su Émile Soleil. La polizia, che sta vagliando tutte le piste investigative, adesso teme che il piccolo possa essere stato investito da una mietitrebbia mentre camminava nell'erba alta. Gli inquirenti indagano su uno scenario terribile. Il piccolo Émile potrebbe essere stato travolto da una macchina agricola: potrebbe essersi ritrovato nell'erba alta mentre stava passando una mietitrebbia, che la taglia e la raccoglie in grossi covoni, ed essere stato "aspirato" da uno di questi grossi mezzi agricoli, che erano in piena attività proprio nei giorni della scomparsa. Un'ipotesi che, secondo i contadini della zona, non sarebbe inverosimile. "Abbiamo paura soltanto di una cosa, di ritrovare il bambino in autunno, quando gli agricoltori danno da mangiare agli animali - ha spiegato uno di loro -. A volte capita di ritrovare nel fieno dei piccoli cervi uccisi dalle mietitrebbie. Sarebbe davvero terribile".

Dopo la scomparsa, le ricerche del bambino in campagna sono andate avanti per quattro giorni. Centinaia di gendarmi, poliziotti e volontari hanno setacciato campi e arbusti, e il territorio è stato perlustrato anche dall'alto. Poi le ricerche nei campi sono state sospese. "L'indagine giudiziaria sulle cause della scomparsa proseguirà, stiamo analizzando la notevole mole di informazioni ed elementi raccolti negli ultimi giorni. Tutte le piste restano aperte, niente è escluso", hanno fatto sapere gli investigatori.

Nel frattempo, per paura che la zona dove è sparito il piccolo venga invasa da curiosi, le autorità locali hanno prolungato fino a fine luglio l'ordinanza che vieta l'accesso a Haut-Vernet a chi non ci abita di solito nel periodo estivo. "È mio dovere garantire la tranquillità dei miei elettori e della famiglia del bambino, che è ancora qui", ha detto il sindaco del piccolo villaggio alpino.

Continua a leggere su Today.it...